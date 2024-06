Hai-Alarm auf beliebter Urlaubsinsel: Behörden machen Strände dicht

Gran Canaria (Kanarische Inseln) - Vermehrte Hai-Sichtungen halten die spanische Urlaubsinsel Gran Canaria derzeit in Atem. Drei Strände wurden von den Behörden vorsorglich geschlossen.

Haie sorgen derzeit auf Gran Canaria für Aufregung. © X/Armando Santano

Als am Samstagnachmittag ein ausgewachsener Hammerhai am Strand von Melenara auftauchte, wollte plötzlich niemand mehr ins Wasser.

Videos zeigen, wie der Meeresräuber immer wieder an den Strand geschwommen kommt und für Unruhe sorgt: Badegäste laufen schreiend weg, verängstigte Mädchen bringen sich in Sicherheit, ein Vater drückt sein kleines Kind ganz fest an sich.

"Der Rettungsschwimmer begann zu pfeifen und signalisierte, dass alle aus dem Wasser kommen sollten", berichtet eine junge Frau. "Als ich mich umschaute, sah ich seine Flosse." Sie sei mit ihrem Freund so schnell wie möglich zum rettenden Strand geschwommen, berichtet die Überlebende.

Die Behörden reagierten sofort auf den Hai-Horror, machten den beliebten Strand im Osten der Insel dicht, ließen die rote Fahne hissen, berichtet das Portal "El Tiempo".

Auch am benachbarten Strand von Salinetas wurde vorsorglich ein Badeverbot verhängt.