Verteidiger im Block-Prozess: "Verfahren wird unnötig aufgebläht und in die Länge gezogen"

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10.20 Uhr: Kinder und Hensel sollen "fürchterlich geweint" haben

Die Zeugin habe auch die Übergabe der Kinder am 5. Januar 2024 betreut. Vorausgegangen sei ein Beschluss, der ihr von Hensel-Anwalt Philip von der Meden mitgeteilt worden sei und der festlegte, dass das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht nun beim Vater liege. Sie habe die Kinder auf dem Parkplatz der Wache entgegengenommen, übergeben worden seien sie durch den damaligen Anwalt von Frau Block, Dr. Otmar Kury. Dabei habe sie Klara bereits vom 3. Januar 2024 wiedererkannt, Theo hingegen habe zunächst gar nicht reagiert: "Ich hatte das Gefühl, er ist gar nicht da", so die Zeugin. Als sie den Kindern erklärt habe, es gehe nun zu ihrem Vater, habe Klara gefragt: "Oh, also geht es meinem Papa gut?" Da sei ihr klar geworden, dass die Kinder bis dahin offenbar nicht wussten, wie es ihrem Vater geht. Theo habe weiterhin kaum reagiert. Erst als die Beamtin erwähnt habe, dass seine große Schwester und die neue Frau Hensels, Astrid H., ebenfalls da seien, habe er "gelächelt und sich gefreut". Anschließend seien die Kinder zu den drei Wartenden "gestürmt". Alle fünf seien sich in die Arme gefallen und hätten "fürchterlich angefangen zu weinen", ohne wieder damit aufzuhören. Die Beamtin habe daraufhin den Raum für etwa fünf bis zehn Minuten verlassen.

Stephan Hensel (51) mit seinem Anwalt Philip von der Meden Ende März im Landgericht Hamburg. Heute ist der Vater der Block-Kinder nicht anwesend, lediglich sein Anwalt ist im Gerichtssaal. © Marcus Brandt/dpa

10.05 Uhr: Block: "Ich mache eine Rückführung, er macht eine Entführung!"

Im anschließenden Gespräch mit Frau Block habe die Zeugin diese darüber belehrt, dass ein Ermittlungsverfahren wegen Entziehung Minderjähriger gegen sie eingeleitet worden sei. Daraufhin habe Frau Block entgegnet, sie könne eine Entziehung Minderjähriger gar nicht begehen, da das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht bei ihr liege. Zudem habe sie den Satz gesagt: "Ich mache eine Rückführung, er macht eine Entführung!" Diesen habe die Zeugin als so prägnant empfunden, dass sie ihn unmittelbar nach dem Gespräch in ihr MacBook eingetragen habe, um den genauen Wortlaut nicht zu vergessen. Im Sommer 2021 hatte Stephan Hensel die jüngsten Block-Kinder nach einem Umgangswochenende in Dänemark nicht zurückgebracht. Block-Anwalt Ingo Bott legte gegen die Verwertung dieser Aussage Widerspruch ein, da die Vernehmung in einer "Verunglimpfungssituation" erfolgt sei.

10 Uhr: Zeugin: "Ich fand das unheimlich"

Bei dem Besuch habe sich Frau Block – wie bereits mehrere Zeugen ausgesagt hatten – zunächst geweigert, den Beamten Zutritt zum Haus zu gewähren. Die Kinder bräuchten Ruhe, hieß es laut der Zeugin. Schließlich habe man sie jedoch davon überzeugen können, sich zumindest ein Bild davon zu machen, ob es den Kindern augenscheinlich gut gehe. Frau Block habe daraufhin erklärt, man dürfe nachsehen, jedoch nicht mit den Kindern sprechen. "Ich fand das unheimlich, wenn zwei fremde Frauen hereinkommen und gar nichts sagen", so die Zeugin, die deshalb darauf bestand, sich den Kindern vorzustellen. Dem sei sie dann auch nachgekommen und habe drei Kinder angetroffen, die im Keller auf einem Sofa ein Computerspiel spielten und kaum Notiz von ihr nahmen.

9.58 Uhr: Stephan Hensel hatte wenig Vertrauen in die deutschen Behörden

Bereits am 2. Januar sei sie von einer Kollegin angerufen worden, die sich nach dem Stand im Sorgerechtsstreit zwischen Stephan Hensel (51) und Christian Block (52) erkundigt habe. Sie habe bereits das erste Sorgerechtsverfahren im August 2021 bearbeitet; zudem habe Herr Hensel ihr wiederholt entsprechende Beschlüsse übersandt. Am 3. Januar 2024 habe sie kurz mit einem "sehr aufgebrachten" Stephan Hensel telefoniert, der wenig Vertrauen in die deutschen Behörden gezeigt habe. Zu diesem Zeitpunkt sei die Polizei bereits davon ausgegangen, dass sich die Kinder bei Frau Block befanden; ein Foto habe sie mit den beiden Kindern gezeigt. "Am 3. Januar haben wir alle aus der Zeitung erfahren, dass die Kinder bei Frau Block sind", so die Zeugin. Daraufhin habe sie Kontakt zum Jugendamt aufgenommen. Am frühen Abend seien drei Polizeibeamte und zwei Mitarbeiter des Jugendamts zu Frau Block gefahren.

9.52 Uhr: Zeugenbefragung beginnt

Die Zeugenbefragung der Kriminalbeamtin Merle B. (44), die am 3. Januar 2024 in das Verfahren eingestiegen ist, beginnt.

9.45 Uhr: Beweiswert würde "massiv herabgesetzt" werden

Dr. Marko Voß, Anwalt des angeklagten Familienanwalts Andreas C., gab zu bedenken, dass allen klar sein müsse, dass Videovernehmungen der israelischen Zeugen den Beweiswert "massiv herabsetzen" würden.

Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt am 44. Verhandlungstag. © Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

9.40 Uhr: Israelische Zeugen dürfen per Video vernommen werden

Mit rund zehn Minuten Verspätung beginnt der 44. Verhandlungstag. Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt gibt zu Beginn bekannt, dass die Bemühungen des Gerichts erfolgreich waren: Die israelischen Zeugen können, falls es ihnen aufgrund des Nahostkonflikts weiterhin nicht möglich sein sollte, aus Israel auszureisen, per Video vernommen werden. Für folgende Prozesstermine im Mai sind unter anderem weitere Vernehmungen von David B. sowie Keren T. geplant.

9.19 Uhr: Wenig Andrang

Trotz der jüngsten Entwicklungen und einer möglichen Stellungnahme von Christina Block bleibt der Andrang vor Saal 237 auch am 44. Verhandlungstag gering. Rund zehn Minuten vor Prozessbeginn ist der Zuschauerraum nur zu einem Drittel gefüllt.

9.10 Uhr: So geht es am Montag weiter

Wie das Gericht am Freitag mitteilte, wird die Zeugenbefragung der Polizeibeamten am Montag fortgesetzt. Für 9.30 Uhr ist eine weitere Hamburger Kriminalbeamtin als Zeugin geladen, die auch schon am vergangenen Dienstag als Zeugin geladen war. Sie leitete die Ermittlungen unmittelbar nach der Entführung der jüngsten Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/2024.

9 Uhr: Belastendes Material aufgetaucht

In der dreiwöchigen Prozesspause sind neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt geworden. Im Fokus stehen dabei Aufnahmen von Überwachungskameras des Grand-Elysée-Hotels vom 28. Dezember 2023 – also drei Tage vor der Entführung der jüngsten Block-Kinder, die die Steakhouse-Erbin erneut belasten. Diese sollen zeigen, dass die Unternehmerin das Hotel an diesem Tag mit einer weißen Tüte betrat und es rund 15 Minuten später ohne diese wieder verließ. Nach Einschätzung der Ermittler passt dies zu den Aussagen mehrerer Zeugen, darunter David B. (68), Keren T. (die bislang noch nicht in die Hauptverhandlung eingeführt wurde) sowie des derzeit in U-Haft sitzenden Tal S. (36). Sie hatten von einem Treffen kurz vor der Entführung berichtet, bei dem Block den mutmaßlichen Entführern dafür gedankt haben soll, dass sie ihre Kinder zurückbringen. Zudem soll die Angeklagte selbst den Konferenzraum angemietet haben – auch das gehe aus neuen Ermittlungen hervor. In diesem Zusammenhang soll Block Keren T. auch eine Tüte mit persönlichen Gegenständen übergeben haben, darunter ein Teddybär und ein Pullover, um den Kindern zu zeigen, dass es zurück zu ihrer Mutter geht und wieder erste Vertrautheit zu schaffen. Die Idee soll auf den Psychologen Stefan R. zurückgehen, der bereits als Zeuge ausgesagt hatte und einen Plan zur Rückführung der Kinder entwickelt haben soll. Blocks Anwalt Ingo Bott (42) kündigte gegenüber dem "Spiegel" an, dass seine Mandantin sich vor Gericht zu den neuen Ermittlungen äußern wolle. "Die Einordnung dieser Dokumente wird das Verfahren fördern und dazu beitragen, dass sich das Dickicht sich widersprechender Äußerungen von möglicherweise stark eigeninteressengeleiteten Zeuginnen und Zeugen lichtet und erkennbar wird, was wann wirklich geschehen ist", so Bott, der bislang stets betont hatte, ein solches Treffen habe es nicht gegeben.

Das 5-Sterne-Luxushotel "Grand Elysée" in Hamburg gehört der Block-Familie. Hier sollen die mutmaßlichen Entführer mehrere Monate gewohnt und die Entführung geplant haben. © Ulrich Perrey/dpa