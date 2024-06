Nach Cannabis-Gesetz: Mehrere Freilassungen und Neuverhandlungen! Justiz ächzt, Minister poltert

München - Bayerns Justiz ächzt unter dem neuen Cannabis-Gesetz (CanG), das am 1. April in Kraft getreten ist. Ein teilweise hausgemachtes Problem, über das die Politiker und Behörden jetzt klagen?

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (53, CSU) kritisiert weiterhin das neue Cannabis-Gesetz (CanG) – und die Auswirkungen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zuge der Teillegalisierung mussten laut Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (53, CSU) mehr als 29.000 Akten geprüft werden.

24 Personen wurden bereits aus dem Gefängnis wieder freigelassen, nachdem ihre Vergehen nach aktuellem Stand nicht mehr strafbar sind. Zudem wurden noch nicht bezahlte Vollstreckungsbescheide aufgehoben und zahlreiche Strafen – in denen es mehrere Vergehen gab – müssen neu festgelegt werden.

Die Richter wussten Monate im Voraus, was der Gesetzgeber im Bereich Cannabis plant. In anderen Bundesländern gab es Beispiele, in denen die Judikative vorausschauend geurteilt hatte – Anwaltskanzleien hatten sich zum Teil genau mit dieser Argumentation auf solche Fälle spezialisiert.

Doch Bayern war schon immer sehr dahinter, Cannabis-Konsumenten zu bestrafen und ist es auch weiterhin. Doch seit dem 1. April schlägt nun eben der Aufwands-Bumerang entsprechend ein.

Laut Ministeriumsangaben waren bei bayerischen Gerichten am 30. April mehr als 2500 Verfahren zur Neufestsetzung von Strafen anhängig – in 785 Fällen wurde bereits entschieden.

Wie viele nach der Prüfung früher entlassen wurden, kann man aktuell nicht konkret sagen.