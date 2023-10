Gewalt nach Freitagsgebet? Hamburg verbietet Pro-Palästina-Demos

Hamburg - Unterstützer der Palästinenser wollen am Wochenende in Hamburg demonstrieren. Zwei Kundgebungen sind angemeldet – und sollen verboten werden.

Bei einer Kundgebung im Mai 2021 in Hamburg wurden antisemitische Plakate hochgehalten. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

Am Freitag ist die pro-palästinensische Kundgebung "Solidarität mit Rojava (Anm. d. Red.: von Kurden verwaltetes Gebiet in Nordsyrien) und Palästina" am Heidi-Kabel-Platz geplant. Die Polizei teilte am Donnerstag dazu mit: "Die Versammlungsbehörde wird die für morgen am Hauptbahnhof angemeldete Versammlung verbieten".

Von einem Verbot soll auch die für Sonnabend angemeldete Kundgebung "Stoppt den Krieg, Ende der Besatzung Palästinas" auf dem Rathausmarkt betroffen sein.

Die Polizei stellt sich auf Proteste ein. Die Terrororganisation Hamas hatte zuvor weltweit Muslime nach dem Freitagsgebet zur Gewalt gegen Israel und jüdische Einrichtungen aufgerufen.

Auch in Hamburg könnte es jederzeit zu spontanen Versammlungen kommen, so die Polizei. In der Vergangenheit gab es immer wieder antisemitische Demonstrationen in der Hansestadt.

Angesichts der sehr hohen Emotionalität könne es zu strafbaren Handlungen wie Billigung von Straftaten oder Volksverhetzung kommen. Die Polizei will konsequent einschreiten.