Weniger Autospuren und Sandstein-Verkleidung: Neue Wiederaufbau-Ideen für die Carolabrücke

Die historische Rekonstruktion der Carolabrücke (1895) ist unter heutigen Rahmenbedingungen nicht möglich. © imago images / Artokoloro

Herausforderung bleibt, dass die Planer im Rathaus zahlreiche Auflagen beachten müssen. So erklärte das Landesamt für Denkmalschutz in einer Stellungnahme, dass sich der Neubau an der "Einfügung in das historische Stadtbild" messen lassen müsse.

Die von mehreren Petitionen geforderte historische Rekonstruktion (angelehnt an den Erstbau von 1895) sei unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar, machte Straßenbauamtsleiterin Simone Prüfer (59) deutlich.

So dürften wegen der Einordnung der Elbe als Bundeswasserstraße keine Pfeiler in einen als sehr weit definierten Gefährdungsbereich eingelassen werden. Möglich sei hingegen eine Verkleidung mit Sandstein, also der Rückgriff auf Stilrichtungen vergangener Jahrhunderte (Historismus).

Auch auf die Zahl der Autospuren ging die Stadtspitze ein.