Erneuter Brand bei Schausteller: Inhaber setzt Belohnung aus

Leegebruch (Oberhavel) - Am späten Donnerstagabend ist erneut ein Brand auf einem Gelände des Schaustellerbetriebs Wollenschlaeger ausgebrochen. Wieder sind Buden für Weihnachtsmärkte abgefackelt. Der Inhaber hat jetzt reagiert.

Thilo Wollenschläger (M.) hat sich die Schäden vor Ort angeschaut. © Julian Stähle

"Wir sind fassungslos", erklärte Thilo Wollenschläger vor Ort. Es fühle sich an, als würde jemand dem Unternehmen "gezielt schaden wollen". Zwei Brände kurz nacheinander könnten kein Zufall sein.

Erst Mitte Oktober war ein Brand auf einem anderen Betriebsgelände der Firma ausgebrochen, bei dem mehrere Laster, Anhänger und jede Menge Weihnachtsmarkt-Ausstattung in Flammen aufgingen.

"Wir hoffen, dass die Polizei bald herausfindet, wer dahintersteckt", betonte der Firmenchef. Aus diesem Grund habe er auch 20.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen.

"Wir wollen, dass der oder die Verantwortlichen endlich gefasst werden", bekräftigte Wollenschläger. Diese Brände beträfen schließlich nicht nur ihn, "sondern eine ganze Branche".

Diesmal wurde die Feuerwehr gegen 20 Uhr zu einem Gelände im brandenburgischen Leegebruch, nördlich von Berlin gerufen. Dort fackelten vier große Lkw-Anhänger mit Weihnachtsmarkt-Ausstattung ab - zwei weitere wurden durch die starke Hitze beschädigt.