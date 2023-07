Feld steht lichterloh in Flammen: Feuerwehr im Landkreis Leipzig im Dauereinsatz

Grimma - Die Feuerwehr im Landkreis Leipzig hetzt von einem Feldbrand zum nächsten: Am Freitag rückten die Einsatzkräfte nach Großbothen aus.

Die Flammen loderten bei Großbothen – zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz. © Medienportal Grimma

Einem Facebook-Post der Freiwilligen Feuerwehr Mutzschen zufolge waren deren Kameraden am frühen Nachmittag um 14.14 Uhr alarmiert worden.

Der erste Notruf sei gegen 13.30 Uhr bei der zentralen Rettungsleitstelle in Leipzig eingegangen, wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr. Nach und nach wurden weitere Kräfte angefordert.

Wie schon bei den Bränden in Klinga und Borsdorf in den Tagen zuvor stand auch hier ein Getreidefeld in Flammen. Nach TAG24-Informationen sollen rund 14 Hektar betroffen gewesen sein.

Es kamen zahlreiche Wehren samt Tanklöschfahrzeugen aus der Umgebung zum Einsatz, darunter die Kameraden aus Grimma, Großbothen und Bad Lausick. Gegen 15.30 Uhr sei ein Teil der Helfer wieder abgerückt.