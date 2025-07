Air-India-Absturz: Letzte Worte des Piloten werfen Fragen auf

Ahmedabad (Indien) - Nach der verheerenden Flugzeugkatastrophe in Ahmedabad geht der Fokus der Ermittlungen in Richtung Cockpit. Brachte einer der Piloten die Maschine absichtlich zum Absturz?

An Bord befanden sich zwei erfahrene Männer: Kapitän Sumeet Sabharwal (†56) und Co-Pilot Clive Kunder (†32). Sabharwal genoss in der Luftfahrtgemeinde ein hohes Ansehen. Er galt als ruhig und engagiert, verhielt sich stets respektvoll. Doch nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2022 soll er eine schwierige persönliche Phase durchlebt haben, wie Gazeta Express berichtet.

Der Absturz von Flug AI171 kostete mehr als 260 Menschen das Leben. © SAM PANTHAKY / AFP

Internationale Medien spekulieren darüber, ob Sabharwal unter Depressionen litt oder gar Suizid-Gedanken hatte. In dem Wissen darüber, dass jedes Gespräch im Cockpit aufgezeichnet wird, könnte Sabharwal die Abschaltung des Treibstoffs absichtlich verneint haben, um die spätere Auswertung des Unglücks zu täuschen, sagte ein Luftfahrtexperte gegenüber news.com.au.

Die Vereinigung Cockpit und die Pilotengewerkschaft VC riefen kürzlich dazu auf, sich mit Spekulationen zurückzuhalten. "Seriöse Rückschlüsse zur Unfallursache" seien erst möglich, wenn der vollständige Untersuchungsbericht vorliege. Laut BBC könnte dies erst 2026 soweit sein.

Zuvor hatte der deutsche Experte Heinrich Großbongardt dem Spiegel gesagt, dass alles auf Suizid hindeute.

Großbongardt zeigte sich überzeugt, "dass einer der beiden Piloten dieser Maschine bewusst die Treibstoffzufuhr unterbrochen hat - und das genau in dem Moment, in dem das Flugzeug am verwundbarsten war, unmittelbar nach dem Abheben. In diesem Moment braucht das Flugzeug den vollen Schub, um an Höhe und Geschwindigkeit zu gewinnen."

"Das Abschalten der Treibstoffzufuhr hat das Gegenteil bewirkt: Die Maschine ist abgestürzt", so Großbongardt.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da es sich jedoch um einen weltweit beachteten Flugzeugabsturz mit über 260 Todesopfern handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.

Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123