Israel-Krieg: Minister sicher, dass "Terroristen nirgendwo in Gaza sicher sind"

Bei Rafah grenzt das Küstengebiet an Ägypten, das eine israelische Offensive im Grenzgebiet ablehnt. Kairo befürchtet, dass dies zu einem Ansturm verzweifelter Palästinenser auf die ägyptische Halbinsel Sinai führen könnte. © Menahem Kahana/AFP Im Kampf gegen die Hamas will der israelische Verteidigungsminister Joav Galant (65) die Anführer und Kämpfer der islamistischen Gruppe bis in den letzten Winkel des Gazastreifens verfolgen. "Jeder Terrorist, der sich in Rafah versteckt, sollte wissen, dass er ebenso enden wird wie diejenigen in Chan Junis und (der Stadt) Gaza", zitierten ihn israelische Medien. Ein Vorstoß auf Rafah gilt allerdings als äußerst heikel. Vor dem Krieg lebten in der Stadt etwa 200.000 Menschen, nun drängen sich dort mehr als eine Million Palästinenser, die vor den Kämpfen aus anderen Teilen des Gazastreifens geflohen sind. Der neue argentinische Präsident Javier Milei (53) trifft sich unterdessen in Jerusalem mit Israels Präsident Izchak Herzog (63). Es ist Mileis erste offizielle Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im Dezember. Der ultraliberale Wirtschaftswissenschaftler gilt als treuer Verbündeter Israels. Israel Krieg Israel-Krieg: UN-Hilfswerk meldet Beschuss eines Lebensmittelkonvois im Gazastreifen Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

6. Februar, 7.10 Uhr: Russland und China attackieren USA in UN-Sicherheitsrat

Russland und China haben den USA im UN-Sicherheitsrat vorgeworfen, mit den Luftangriffen auf Ziele im Irak und in Syrien die Lage im Nahen Osten weiter anzuheizen. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja (61) sagte bei einer Dringlichkeitssitzung des Gremiums in New York, die US-Luftangriffe würden "bewusst" darauf abzielen, den Konflikt in der Region zu "schüren". Der stellvertretende US-Botschafter Robert Wood hielt dagegen, die Luftangriffe auf vom Iran unterstützte Milizen seien "notwendig und verhältnismäßig" gewesen und hätten einen Akt von Selbstverteidigung dargestellt.

Nach den Vergeltungsangriffen der USA gegen vom Iran unterstützte Gruppen im Irak und in Syrien hagelte es Kritik im UN-Sicherheitsrat. © -/kyodo/dpa

6. Februar, 6.45 Uhr: Israelischer Minister: Terroristen nirgendwo in Gaza sicher

Verteidigungschef Joav Galant (65) will die Jagd auf die Hamas-Führer bis ins letzte Eck des Gazastreifens vorantreiben. Doch so einfach lässt sich das nicht bewerkstelligen. "Jeder Terrorist, der sich in Rafah versteckt, sollte wissen, dass er ebenso enden wird wie diejenigen in Chan Junis und (der Stadt) Gaza", sagte Galant am Montag auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv. Das Vorhaben gilt als äußerst heikel. In Rafah, wo vor dem Krieg etwa 200.000 Menschen lebten, drängen sich derzeit mehr als eine Million Palästinenser zusammen, die dorthin geflohen sind. Bei Rafah grenzt das Küstengebiet an Ägypten, das einer israelischen Offensive im Grenzgebiet ablehnend gegenübersteht. Kairo befürchtet, dass Militäroperationen in der mit Flüchtlingen überfüllten Grenzstadt zu einem Ansturm verzweifelter Palästinenser auf die ägyptische Halbinsel Sinai führen könnten. Für Ägypten wäre dies völlig inakzeptabel. In Israel heißt es wiederum, dass es derzeit noch keine Entscheidung über einen Vorstoß von Bodentruppen nach Rafah gebe. Diesbezügliche Schritte würden in jedem Fall mit Kairo abgestimmt.

Israels Verteidigungsminister Joav Galant (65, l.) bei einem Truppenbesuch. (Archivbild) © Ariel Hermoni/Israel Mod/ZUMA Press Wire/dpa

Das israelische Militär drängt darauf, die Kontrolle über die Grenze des Gazastreifens zu Ägypten zu übernehmen. Es vermutet, dass unter der Grenze immer noch Tunnel verlaufen, über die sich die Hamas Nachschub an Waffen und anderen Gütern verschaffen könne. Ägypten bestreitet das. (Archivbild) © Menahem Kahana/AFP

6. Februar, 6.35 Uhr: Huthi-Gegner wird neuer Regierungschef im Jemen

Die international anerkannte Regierung im Jemen hat überraschend Außenminister Ahmed Awad bin Mubarak zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Bin Mubarak (56) löst den bisherigen Regierungschef Maeen Abdulmalik Saeed (48) ab, der seinerseits zum Präsidentenberater ernannt wurde, wie die amtliche Nachrichtenagentur Saba mit Verweis auf den jemenitischen Präsidialrat berichtete. Ein Grund für den Schritt wurde nicht genannt. Bin Mubarak, der früher Botschafter Jemens in den USA war, gilt als Gegner der Huthi-Miliz und war 2015 von den Kämpfern entführt und mehrere Tage lang gefangen gehalten worden.

Ahmed Awad bin Mubarak (48) ist neuer Regierungschef im Jemen. © Mazen Mahdi/AFP

6. Februar, 6.30 Uhr: Blinken berät in Saudi-Arabien über Konfliktlösung

Im Ringen um ein neues Abkommen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas hat US-Außenminister Antony Blinken (61) eine weitere Nahost-Reise mit einem Besuch in Saudi-Arabien begonnen. In Riad sprach Blinken mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (38) über die Notwendigkeit einer "regionalen Koordination, um ein dauerhaftes Ende der Krise im Gazastreifen zu erzielen", wie Außenministeriumssprecher Matthew Miller mitteilte. Blinken und bin Salman hätten auch "die dringende Notwendigkeit, regionale Spannungen abzubauen" thematisiert, sagte Miller und bezog sich dabei auf die zunehmenden Angriffe in der Region durch vom Iran unterstützte und mit der Hamas verbündete Gruppen, die wiederum Gegenangriffe der USA und ihrer Verbündeten zur Folge hatten.

6. Februar, 6.23 Uhr: US-Militär beschießt zwei Drohnenschiffe der Huthi

Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben zwei ferngesteuerte und mit Sprengstoff beladene Boote der Huthi-Rebellen im Jemen beschossen. Die beiden "explosiven unbemannten Wasserfahrzeuge" hätten eine "akute Bedrohung für Schiffe der US-Marine und für Handelsschiffe in der Region" dargestellt, erklärte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Central Command. Der Angriff auf die beiden Drohnenschiffe sei deswegen "in Selbstverteidigung" erfolgt.

Die USA wehren seit geraumer Zeit Angriffe der Huthi-Miliz auf Handelsschiffe in der Region ab. (Archivbild) © Mc3 Janae Chambers/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

6. Februar, 6.15 Uhr: Französische Ex-Außenministerin leitet Prüfung des UN-Hilfswerks UNRWA

Die ehemalige französische Außenministerin Catherine Colonna (67) soll eine unabhängige Gruppe von Experten zur Prüfung der schweren Vorwürfe gegen das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) leiten. Die 67-Jährige werde dabei mit Fachleuten aus Schweden, Norwegen und Dänemark zusammenarbeiten, teilten die Vereinten Nationen mit. Einigen Mitarbeitern des Hilfswerks wird vorgeworfen, an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen zu sein. Mehrere westliche Länder stellten wegen der Anschuldigungen vorübergehend die Zahlungen an UNRWA ein, darunter die beiden größten Geldgeber USA und Deutschland.

6. Februar, 6.10 Uhr: Scholz pocht in Telefonat mit Netanjahu auf Zweistaatenlösung

Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs pochte Bundeskanzler Olaf Scholz (65) gegenüber dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (74) auf eine auszuhandelnde Zweistaatenlösung. Nur so könne es die Perspektive einer nachhaltigen Lösung des Nahostkonfliktes geben, sagte er in einem Telefonat mit Netanjahu, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte. Dies müsse für den Gazastreifen und das Westjordanland gelten. Mit dem Begriff der Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Netanjahu lehnt dies ab - ebenso wie die Hamas, die 2007 gewaltsam die Macht im Gazastreifen an sich gerissen hatte und dem Staat Israel das Existenzrecht abspricht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) sprach sich erneut für eine Zweistaatenlösung aus. © Kay Nietfeld/dpa

6. Februar, 6.05 Uhr: Mehr als 110 Tote im Gazastreifen binnen 24 Stunden, so Hamas-Behörde

Bei den anhaltenden Kämpfen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben zuletzt binnen 24 Stunden mindestens 113 Menschen ums Leben gekommen. 205 weitere Menschen seien in dem Zeitraum verletzt worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Insgesamt seien in dem abgeriegelten Küstenstreifen seit Kriegsbeginn 27.478 Palästinenser getötet worden. 66.835 wurden der Hamas-Behörde zufolge verletzt. Die Angaben sind faktisch nicht unabhängig überprüfbar und unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und bewaffneten Kämpfern. Die UN und andere Beobachter weisen aber darauf hin, dass sich die Angaben der Behörde in der Vergangenheit als insgesamt glaubwürdig herausgestellt hätten.

6. Februar, 6 Uhr: Israel greift wieder Ziele im Südlibanon an