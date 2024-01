Israel-Krieg: Armee hat mehr als 100 Terroristen bei Chan Junis "eliminiert"

Während Israels Armee ihre Offensive im südlichen Gazastreifen ausweitet, laufen die diplomatischen Bemühungen um ein Ende der Kämpfe auf Hochtouren.

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat bei ihrem Vorstoß im Süden des Gazastreifens nach eigenen mehr als 100 Terroristen "eliminiert". Die Hamas zeigt sich dagegen offen für Gespräche über eine Geiselfreilassung.

Palästinensische Familien fliehen vor den anhaltenden israelischen Angriffen auf Chan Junis. © Mohammed Talatene/dpa Am Montag hatte die Armee eine Ausweitung ihrer Offensive rund um Chan Junis verkündet. Im Westen der Stadt gab es Augenzeugen zufolge zuletzt heftige Kämpfe zwischen Mitgliedern der Hamas und den israelischen Soldaten. Die schwer umkämpfte Stadt gilt als Hochburg der islamistischen Hamas. Israel vermutet in dem Tunnelnetzwerk in der Gegend die Führung der Terrororganisation sowie auch israelische Geiseln. In Sachen Freilassung der Gefangenen hat sich die Hamas unterdessen offen gezeigt. Gegenüber Vermittlern habe die Organisation erklärt, sie sei zu Gesprächen über die Freilassung weiblicher Zivilisten und Kindern im Gegenzug für eine "signifikante" Feuerpause bereit. Israel Krieg Israel-Krieg: Auswärtiges Amt fordert zu Ausreise aus dem Libanon auf Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.



24. Januar, 7.08 Uhr: Israels Armee: Mehr als 100 Terroristen bei Chan Junis getötet

Israels Armee hat bei ihrem Vorstoß in der Gegend von Chan Junis im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben Dutzende weitere Terroristen getötet. Es seien am Dienstag mehr als 100 Terroristen im Westen der Stadt "eliminiert" worden, teilte Armeesprecher Daniel Hagari am Abend mit. Die israelische Armee hatte die schwer umkämpfte Stadt, die als Hochburg der islamistischen Hamas gilt, am Vortag nach eigenen Angaben umstellt. Die Streitkräfte griffen militärische Stellungen und "terroristische Infrastruktur" an und hätten in den vergangenen Tagen ein anderthalb Kilometer langes Tunnelnetz sowie eine Anlage zum Bau von Raketen zerstört, hieß es.

Palästinensische Familien fliehen vor den anhaltenden israelischen Angriffen auf Chan Junis in Richtung Rafah. © Mohammed Talatene/dpa

24. Januar, 6.53 Uhr: Hamas offen für Gespräche über Geiselfreilassung?

Die Hamas habe gegenüber Vermittlern erklärt, sie sei zu Gesprächen über die Freilassung der weiblichen Zivilisten und Kinder im Gegenzug für eine "signifikante" Feuerpause bereit. Das berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag. Die Hamas hatte bislang jegliche weitere Geiselfreilassungen an ein Ende des Krieges geknüpft. Die israelische Regierung geht davon aus, dass noch 105 Geiseln am Leben sind. Israel soll nach Informationen des Nachrichtenportals "Axios" eine zweimonatige Feuerpause im Gegenzug für die Freilassung sämtlicher Geiseln vorgeschlagen haben.

Auch zahlreiche Israelis fordern regelmäßig die Freilassung ihrer noch immer in den Händen der Hamas gefangenen Landsleute. © Ilia Yefimovich/dpa

24. Januar, 6.44 Uhr: Russland kritisiert im UN-Sicherheitsrat Angriffe auf Huthi-Miliz

Außenminister Sergej Lawrow (73) hat vor dem UN-Sicherheitsrat die Angriffe der USA und Großbritanniens und deren Verbündeter auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen scharf verurteilt. Es handele sich um eine "ungerechtfertigte Aggression" und eine direkte Bedrohung für den internationalen Frieden, sagte Lawrow. Zudem rief der 73-Jährige zur Freilassung aller von der Hamas aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und zu einer Waffenruhe auf. Lawrow sprach sich für eine Zweistaatenlösung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern aus und kritisierte, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und weitere Regierungsmitglieder dieses Ziel ablehnten.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow (73). © Yuki Iwamura/AP/dpa

24. Januar, 6.40 Uhr: UN-Chef kritisiert Netanjahus Ablehnung von Zweistaatenlösung

UN-Generalsekretär António Guterres (74) bezeichnete die Ablehnung einer Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt durch Israels Ministerpräsidenten Netanjahu als "inakzeptabel".

"Diese Ablehnung und die Verweigerung des Rechts des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat würden diesen Konflikt, der eine große Gefahr für den Frieden und die Sicherheit der Welt geworden ist, auf unbestimmte Zeit verlängern", sagte Guterres am Dienstag. "Ein anhaltendes Ende des israelisch-palästinensischen Konflikts kann nur durch eine Zweistaatenlösung erreicht werden", betonte der 74-Jährige. Israels Regierungschef Netanjahu sowie ultrarechte Mitglieder des Kabinetts hatten zuletzt betont, eine Zweistaatenlösung abzulehnen.

UN-Generalsekretär António Guterres (74). © Hannes P. Albert/dpa

23. Januar, 16.33 Uhr: Wieder Beschuss an Grenze zwischen Israel und Libanon

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon hat es auch am Dienstag wieder gegenseitigen Beschuss zwischen Israels Armee und der libanesischen Hisbollah gegeben. Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge mehrere Raketenstarts aus dem Nachbarland registriert. Einige Raketen seien abgefangen worden. Im Norden des Landes wurde demnach Raketenalarm ausgelöst.

23. Januar, 14.22 Uhr: Welternährungsprogramm: drohende Hungersnot im Gazastreifen

Für die hungernden Menschen im Gazastreifen verbessert sich die Lage nicht, im Gegenteil. Von einer drohenden Hungersnot sprach Abeer Etefa, Sprecherin für das UN-Welternährungsprogramm WFP, am Dienstag. Zwar seien genug Nahrungsmittel an den Grenzen vorhanden, um die gesamte Bevölkerung, mehr als zwei Millionen Menschen, einen Monat ausreichend zu versorgen. Aber es sei wegen der andauernden Kämpfe und Angriffe nicht möglich, das Material innerhalb des umkämpften Küstenstreifens zu verteilen. Besonders im Norden sei es praktisch unmöglich, die Menschen zu erreichen. Etefa sprach über Videoverbindung aus Kairo mit Reportern in Genf.

Ein Sack Mehl steht im Lagerhaus des UN Welternährungsprogramms World Food Programm in Niamey. © Michael Kappeler/dpa

23. Januar, 13.31 Uhr: Frühere Hamas-Geiseln berichten von sexualisierter Gewalt

Mehrere freigelassene Hamas-Geiseln und deren Angehörige haben israelischen Medien zufolge von sexualisierter Gewalt während der Gefangenschaft im Gazastreifen berichtet. "In diesem Moment wird jemand in einem Tunnel vergewaltigt", sagte die Tochter einer freigelassenen Frau der Zeitung "Times of Israel" zufolge am Dienstag vor Abgeordneten des Parlaments. Die Geiseln hätten "nichts Unrechtes getan", sagte sie. Ihre Ende November freigelassene Mutter sagte Medienberichten zufolge, die Terroristen behandelten die Mädchen in Gefangenschaft wie Puppen, mit denen sie machen könnten, was sie wollten. "Ich kann nicht atmen, ich kann nicht damit umgehen, es ist zu schwer. Es ist fast vier Monate her, und sie sind immer noch da."

23. Januar, 13.24 Uhr: Weiterer prominenter Journalist verlässt Gazastreifen

Nach Al-Dschasira-Korrespondent Wael al-Dahdu hat ein weiterer prominenter Journalist den Gazastreifen verlassen. Motas Asaisa kündigte am Dienstag in sozialen Medien an, dass er "aus vielen Gründen" aus dem Kriegsgebiet ausreisen müsse, nannte aber keine Details. "Dies ist das letzte Mal, dass ihr mich mit dieser schweren, stinkigen Weste sehen werdet", sagt er in einem Video, bevor Freunde und Verwandte ihm die Schutzweste mit der Aufschrift "Presse" abnehmen. Er hoffe, zum Wiederaufbau Gazas zurückkehren zu können. Berichten zufolge sollte er nach Katar reisen.

23. Januar, 10.37 Uhr: Israels Armee: Einsätze in Chan Junis werden ausgeweitet

Israels Armee will eigenen Angaben zufolge ihre Einsätze in der Gegend von Chan Junis im Süden des Gazastreifens verstärken. Die Stadt sei am Montag umstellt worden, teilte das Militär am Dienstag mit. Chan Junis gilt als Hochburg der Hamas. Israel vermutet in dem Tunnelnetzwerk in der Gegend die Führung der Islamistenorganisation sowie auch israelische Geiseln. Bereits am Montag hatte die Armee eine Ausweitung ihrer Offensive im südlichen Gazastreifen verkündet.

Israelische Soldaten gehen während einer Bodenoperation in Chan Juni in Stellung. © Ohad Zwigenberg/AP

Für Israels Armee war es die bislang verlustreichste Operation im Gaza-Krieg: 21 Soldaten sind nach Militärangaben bei ihrem Einsatz getötet worden. Zwei Gebäude seien explodiert und eingestürzt, teilte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag nach Aufhebung einer Nachrichtensperre mit. Die Einsatzkräfte hatten sich demnach in der Nähe der Häuser aufgehalten. Sie hätten beide Gebäude vermint, um sie schließlich zu sprengen. Die Explosionen seien wahrscheinlich eine Folge der Minen.