Hymne grölen in Kreuzberg oder: Wird Berlin nach EM-Aus wieder normal?

So eine Europameisterschaft zerrt ganz schön an den Nerven. © Christoph Soeder/dpa

Neulich saß ich bei einem Chinesen im Graefekiez und wie es der Zufall so wollte, liefen zu just diesem Zeitpunkt die Spieler der deutschen Nationalmannschaft in Dortmund zum Achtelfinale gegen Dänemark auf den Platz.

Ein großer Fernseher vor der Kneipe nebenan übertrug das Spektakel. Die ganze Straße war überfüllt, sogar ein Kamerateam war vor Ort, um hoffentlich ein paar Jubelszenen einzufangen.

Und dann, ich traute meinen Ohren kaum, begannen die zum Rudelgucken versammelten Fans - wahlweise im magentafarbenen Hype-Trikot oder in der "Check24"-Billo-Variante - nahezu entrückt, die deutsche Nationalhymne mitzuschmettern.

Wie bitte? War das die von Medien fast verzweifelt herbei geschriebene Neuauflage des Sommermärchens von 2006? Jener Weltmeisterschaft also, die den Begriff des gesunden Patriotismus hervorbrachte und dieses seltsame Land in das fast putzige "Schland" umtaufte (Like, wer's noch kennt).

"Einigkeit und Recht und Freiheit?" - aber doch nicht in Kreuzberg! Immerhin befanden wir uns hier im Zentrum der Hausbesetzer-Szene der 1980er-Jahre, das immer noch tief im linksalternativen Milieu verhaftet war. CDU-Chef Merz (68) sah sich angesichts der wilden Durchmischung zwischen Kotti und Görli sogar genötigt zu betonen: "Nicht Kreuzberg ist Deutschland".

"Na, besser ist das!", mochten sich bis vor Kurzem noch all die gedacht haben, die immer schon wenig Vertrauen in Staat und Polizeiapparat hatten. Und nun - so schien es mir vor meinen Nudeln sitzend - waren auch 36 und 61 eingeknickt. Willkommen im Biergarten Eden!