Rein aus Prinzip: Klimaaktivist der "Letzten Generation" tritt Haftstrafe an

Klimaschutz-Aktivist Karl Braig (69, M.) hätte den Haftantritt verhindern können – sah aber nicht ein, für seine Überzeugungen Geld zu bezahlen. © Peter Kneffel/dpa

Doch aus Prinzip ist er der erste Unterstützter der "LastGen", der wegen einer Protestaktion in den Knast wandert.

"Braig hatte am 6. und 7. März 2023 in Bayern an zwei Straßen-Sitzblockaden der 'Letzten Generation' teilgenommen. Das Amtsgericht Passau verurteilte den Allgäuer wegen Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten", schreibt die Aktivistengruppe in einer Pressemeldung und erinnerte an die Vergangenheit von Braig.

Demnach habe er sich bereits seit mehreren Jahrzehnten für Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt und saß "unter anderem bereits im Zuge der Anti-Atom-Proteste der 80er Jahre im Gefängnis".

Nun muss er für fünf Monate ins Gefängnis, nachdem er an den zwei Tagen zusammengerechnet rund eineinhalb Stunden den Verkehr lahmgelegt hatte.

"Ich werfe mir nichts vor. Ich habe nichts falsch gemacht. Und was die Richter machen, das müssen sie selber entscheiden", so der 69-Jährige.