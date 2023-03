Zutritt Verboten: Letzte Generation darf Bundestag nicht betreten - auch nicht auf Einladung

Berlin - "Wir müssen reden, wir wollen reden": Die Aktivisten der Letzten Generation versuchen seit geraumer Zeit sich mit ihren Straßenprotesten Gehör zu verschaffen, um mit den politischen Entscheidungsträgern in den Dialog zu treten.

Mitgliedern der Letzten Generation ist der Zutritt zum Bundestag ausnahmslos untersagt, selbst nach vorheriger Einladung. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Allerdings stehen alle Personen, die sich an den Protesten beteiligt haben, gesammelt auf einer schwarzen Liste, die ihnen den Zugang zum Bundestag untersagt, selbst wenn sie dort auf Einladung erscheinen, wie die Umweltgruppe am Montagmorgen in einer Presseerklärung mitteilte.

Seit Beginn der Protestaktionen finden demnach bereits Diskussionen auf bundespolitischer Ebene statt. "Abgeordnete von CDU, FDP, SPD, Grüne und Die Linke laden uns zu Gesprächen in den Bundestag ein", erklärte Pressesprecherin Carla Hinrichs (26), die kürzlich vom Amtsgericht Tiergarten zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Die Letzte Generation beklagt jedoch, dass allen Menschen, die im Zusammenhang mit der Gruppe stehen, der Zutritt in den Deutschen Bundestag untersagt werde. Wer auf besagter Liste steht, erhalte vom zuständigen Sicherheitsdienst ausnahmslos keinen Eintritt.

"Dies passiert unabhängig davon, ob Abgeordnete des Bundestags auf Einlass bestehen und sich für den eingeladenen Gast verbürgen", heißt es weiter in der Mitteilung.