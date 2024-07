Höchste Zeit: Ein Kommentar zum Rückzug von US-Präsident Joe Biden

Am Sonntag verkündete US-Präsident Joe Biden (81), dass er nicht erneut für das Weiße Haus kandidieren wird. (Archivbild) © Evan Vucci/AP/dpa

Denn als US-Präsident hätte er das Recht gehabt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Ihn vom Gegenteil zu überzeugen, bedurfte offensichtlich eines immensen Drucks von Parteifreunden, Weggefährten, Vertrauten. Ein desaströses Bild.

Bidens schwindende körperliche und mentale Leistungsfähigkeit war offensichtlich. In einer Gesellschaft, in der das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit so entscheidend ist, wirkte seine Fitness auf viele erschreckend.

Ihm das Vertrauen für eine weitere Amtszeit zu schenken? Für immer weniger Wähler vorstellbar.

Es ist Bidens historischer Fehler, das nicht rechtzeitig erkannt zu haben. Er hätte seine Amtszeit nutzen müssen, um eine Nachfolgerin aufzubauen.

Damit hätte er seinem Land gedient. Jetzt ist es dafür zu spät.