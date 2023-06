Kommentar: AfD-Denkzettel in Sonneberg - Medien und Politik lernen nicht dazu!

Sonneberg/Erfurt/Berlin - Politik und Medien haben aus der historischen Stichwahl in Sonneberg , bei der erstmals ein AfD-Politiker in das Amt des Landrats gewählt wurde, offenbar nichts gelernt. Behält man diesen Kurs bei, wird die Gesellschaft noch mehr gespalten und die AfD feiert weitere Erfolge, meint TAG24-Redakteur Carsten Jentzsch.

Ein gutes Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte, ist ein Gespräch in den Tagesthemen am Montag zwischen Moderatorin Caren Miosga (54) und Thüringens CDU-Chef Mario Voigt (46). Plötzlich geht es um eine Aussage Voigts, die er schon vor Wochen getätigt hat.

Folge sind: Noch mehr Hass, noch mehr Spaltung, noch mehr Politikverdrossenheit - letztlich noch mehr Vertrauen, das die Menschen gegenüber Politik und Medien verlieren. Während das Fenster der Vernunft fast schon sperrangelweit geöffnet ist, krachen die Medien, die sich selbst gern großkotzig als vierte Gewalt bezeichnen, wie eine Fliege immer wieder gegen diese Fenster-Scheibe. Die Politik-Fliege steht ihr in dieser Hinsicht in nichts nach!

In Sonneberg hat es erstmals ein AfD-Politiker in das Amt des Landrats geschafft. Was seitdem folgte, sind Verallgemeinerungen, zu kurz gegriffene Analysen und nebensächliche, mitunter völlig unnötige Dinge, mit denen man sich nun auseinandersetzt.

Zu Jahresbeginn wurde die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen befeuert. Eine Analyse des Forschungsinstituts Media Tenor beobachtete laut übereinstimmenden Berichten mangelnde Vielfalt in der Darstellung der Parteien in den Nachrichtensendungen von ARD und ZDF. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

"Jetzt will er (Anm. d. Red.: Robert Habeck, 53, Grüne) die Energie-Stasi einsetzen, um wie in einem Schnüffel-Staat den Menschen in den Heizungskeller zu gucken." Miosga maßregelt, "Energie-Stasi" und "Schnüffel-Staat" seien AfD-Sprache. Inwiefern Voigt mit so einer Aussage selbst Verantwortung trage für das Wahlergebnis in Sonneberg, will die Moderatorin wissen.

An der Stelle frage ich mich: Was ist denn typische AfD-Sprache? Wie würde man eine solche Sprache, die Voigt wählte, bezeichnen, wenn es die AfD gar nicht gäbe? Ich lebe jedenfalls mit der festen Überzeugung, dass Politik ein Feld ist, in dem Sprache auch auf provokante Weise eingesetzt werden sollte, um Probleme anzusprechen, um aufzurütteln, um zu animieren, nachzudenken.

Stattdessen aber fliegt man auch in den Tagesthemen mit voller Wucht gegen die Scheibe der Vernunft. Es geht an der Stelle mal wieder um eine unglaubliche Nebensache. Nur zur Einordnung: Sprache kann verletzen, kann schlimmes Unheil anrichten!

Aber die Formulierung Voigts ist schlicht und ergreifend Peanuts! Diese Aussage überhaupt zu diskutieren und diese dann auch noch an die Frage einer mutmaßlichen Mitschuldigkeit Voigts am Wahlausgang in Sonneberg zu knüpfen, ist an Absurdität nicht zu überbieten und zeigt mal wieder eines: Wir leben in einer Gesellschaft, in der kleine Mäuse immer häufiger - fast schon exzessiv - zu riesigen Elefanten aufgeblasen werden.