Kommentar: Die AfD auf Erfolgskurs - schwingende Nazi-Keulen taugen nichts!

Die Sonneberger, die einem AfD-Mann ihre Stimme gaben, sollen also nun wieder den Politik-Brei wählen, der ihnen übel aufstößt? Nein, viele Menschen - in Sonneberg sind es offenbar so viele, dass Sesselmann (46,7 Prozent) deutlich mehr Stimmen bekommen hat als Köpper (35,7 Prozent) - haben darauf keinen Bock mehr.

Zum Beispiel, indem den vermeintlichen Protest-Wählern auch noch ihre Intelligenz abgesprochen wird. "Wer Protest zeigen wollte, hat es getan. Jetzt geht es um Vernunft", twitterte beispielsweise Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt (46) als Reaktion auf eine Stichwahl zwischen AfD-Mann Robert Sesselmann (49) und CDU-Kandidat Jürgen Köpper (57) am 25. Juni in Sonneberg.

Warum die AfD bundesweit derzeit so gut abschneidet, Ende Juni womöglich der Landrat im thüringischen Sonneberg ein AfDler ist - der erste in Deutschland? Weil sie derzeit die einzige Partei ist, die tatsächlich eine Alternative zur aktuellen Politik, zur restlichen Parteienlandschaft verkörpert - und das vollumfänglich.

Dass es dazu kommen konnte, daran ist auch die deutsche Medienlandschaft mitverantwortlich, in der zu häufig Anti-AfD-Rahmen gesetzt werden, eine Partei in der Regel auf extremistische Ansichten reduziert wird. Nur um eines klar zu stellen: Ich stelle nicht in Abrede, dass es in der AfD Menschen gibt, die extremistische Ansichten vertreten.

So etwas könnte sich wahrlich als verzweifelter und dummer Rückholversuch entpuppen. Doch abgerechnet wird am 25. Juni. Bei einer Stichwahl, zu der es kommt, weil Sesselmann die absolute Mehrheit knapp verfehlte.

Eine Mehrheit war laut ZDF-Politbarometer Ende Mai der Ansicht, die Ampel-Regierung um Kanzler Olaf Scholz (r., 64, SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (l., 53, Grüne) macht eher schlechte als gute Arbeit. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Am Ende aber müsste es darum gehen, den Fokus darauf angemessen einzustellen - in der Parteien- wie in der Medienlandschaft. Mit mutmaßlichen Vernunftsappellen und schwingenden Nazi-Keulen holen Politiker oder Redakteure, die sich plötzlich mal wieder in einem hypermoralischen Anfall zu Pädagogen aufschwingen, jedenfalls keine verlorenen Wähler zurück - im Gegenteil! Mit dieser voreingenommenen Ausgrenzung kurbeln sie langfristig eher die eigene Abwärtsspirale weiter an.

Von einem "Umfrage-Schock" war zuletzt immer wieder die Rede. Ja, ein Schock sind die Umfrage-Ergebnisse wahrlich - und zwar für die Altparteien! Für die Ampel! Ein Wahlerfolg der AfD in Sonneberg wäre auch Ausdruck eines Abgesangs einer gescheiterten Regierung.

Einer Regierung, in der die Linke innerlich zerrissen ist, unter anderem, weil ein Parteimitglied - Sahra Wagenknecht (53) - sagt, was sie denkt, realitätsfremde Grüne für Waffenlieferungen in die Ukraine stimmen, obwohl sie ja eigentlich gegen Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete sind, fragwürdige Vorhaben in Sachen Energiewende debattiert werden, die Graichen-Affäre, ein mehr als unglücklich wirkender Wirtschaftsminister, dazu ein ausdruckslos anmutender und als führungslos kritisierter Kanzler, und, und, und.

Hinzu kommen generell Verschiebungen im parteipolitischen Feld, wodurch sich manch Stamm-Wähler einer Partei nicht mehr so recht einzuordnen weiß. Nicht auszuschließen, dass auch einige Stamm-Wähler inzwischen AfD wählen.