Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Leichte Pegel-Rückgänge, aber noch keine Entwarnung

Schmelzwasser und Regen haben auch die Talsperre Mandelholz bei Elend gut aufgefüllt. © Matthias Bein/dpa Der Süden Sachsen-Anhalts bereitet sich weiter auf das Hochwasser vor. In der Nacht auf Mittwoch wurden zahlreiche Sandsäcke durch Kameraden der Feuerwehr und Freiwillige befüllt und an mehrere Gemeinden verteilt. Es gehe vor allem darum, kritische Infrastruktur zu schützen, erklärte eine Sprecherin des Landkreises Mansfeld-Südharz gegenüber der Deutschen Presse Agentur. In der Verbandsgemeinde Goldene Aue versuche man beispielsweise, eine Kläranlage zu schützen. In der gleichen Kommune waren zuvor im Ortsteil Thürungen die Menschen aufgefordert worden, auf freiwilliger Basis ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Bewohnern weiterer Orte in der Gegend wurde empfohlen, sich auf eine mögliche Evakuierung zumindest vorzubereiten. Kritisch ist die Situation in der Region, weil der nahe gelegene Stausee Kelbra voll ist. Die Talsperre hat die Hauptaufgabe, das Helme-Unstrut-Tal vor Hochwasser zu schützen. Aus dem Talsperrensystem soll kontrolliert Wasser abgegeben werden. Laut dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz gelten für insgesamt vier Orte und Gewässer in Sachsen-Anhalt derzeit die Warnstufe 3.

26. Dezember: Noch immer keine Entwarnung in Sicht

Wer in einem blau markierten Bereich wohnt, sollte sich auf eine Evakuierung einstellen. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Oberröblingen Zwar seien laut dem Landkreis Mansfeld-Südharz bislang keine Deiche gebrochen, dennoch werden in diesen Stunden mit Unterstützung von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) alle Vorkehrungen getroffen, "um drohende Überflutungen abzuwenden".

Dazu werden Sandsäcke befüllt und in die einzelnen Ortsteile transportiert, wodurch es zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen kann. Die Evakuierung des Ortes Thürungen ist mittlerweile abgeschlossen, heißt es. Wie die Freiwillige Feuerwehr Oberröblingen via Facebook mitteilte, müsse in den kommenden Stunden mit der Überflutung der Talsperre Kelbra und dadurch auch einzelner Bereiche des Sangerhäuser Ortsteils Oberröblingen gerechnet werden. Unklar sei, in welchem Ausmaß dies geschehen werde. "Bitte stellen Sie sich in den kommenden Stunden auf eine Evakuierung ein, falls Sie sich in einem der blau markierten Bereiche befinden!", heißt es weiter zu einer Karte des Gebiets. Es werde zudem ein Evakuierungszentrum vorbereitet.

Die Situation an der Helme verschärft sich. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Oberröblingen In anderen Teilen Sachsen-Anhalts will sich die Lage nicht normalisieren. Weil Überschwemmungen am vollgelaufenen Stausee Kelbra und an der Helme drohen, hat der Landkreis Mansfeld-Südharz die Bewohner der Ortschaft Thürungen (Verbandsgemeinde Goldene Aue) zur Evakuierung aufgefordert. "Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind aufgerufen, bis spätestens 18.00 Uhr ihre Häuser zu verlassen", teilte eine Sprecherin des Kreises am Dienstagnachmittag mit. Betroffen seien etwa 180 Menschen. Wer nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen könne, soll sie an die extra eingerichtete Notunterkunft in der Ziegelhüttenstraße in Kelbra wenden. Betroffen sind dem Landkreis zufolge Orte in den Gemeinden Goldene Aue, Südharz, Sangerhausen und Allstedt. Auch dort sollten sich die Einwohner auf mögliche Evakuierungen vorbereiten.



Das Hochwasser der Saale hat eine Schiffsanlegestelle überschwemmt. © Heiko Rebsch/dpa Erste positive Nachrichten gibt es aus dem Süden Sachsen-Anhalts in Halle. Das Landesamt für Hochwasserschutz gab am Nachmittag bekannt, dass die Saale mit einem Stand von etwa 4,90 Metern am Unterpegel Trotha ihren Höchststand erreicht hat. Jetzt wird mit sinkenden Pegelständen gerechnet. "Die Stadt Halle beobachtet die Entwicklung aber weiter genau und setzt auch ihre Kontrollen in den betroffenen Gebieten fort", heißt es von der Stadtverwaltung. Vom Hochwasser betroffen seien vor allem die Wege am Saaleufer, die überflutet wurden. In Planena und Burgholz reichten die Wassermassen bis an die Grundstücksgrenzen. Eine Evakuierung sei nicht nötig gewesen, hieß es. Nur die Straßenbeleuchtung wurde vorsichtshalber abgeschaltet.

Das Wasser der Mulde befindet sich bereits an den ersten Balkonen von Wohnhäusern. © EHL Media/Lucas Libke Auch die Mulde in Jeßnitz bei Bitterfeld-Wolfen ist über die Ufer getreten. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz, vollgelaufene Keller und Garagen leer zu pumpen und Anwohner mit Sandsäcken zu versorgen. Wie bereits in anderen Regionen sind auch hier einige Straßen überflutet worden. Ein Autofahrer schätzte die Gefahr falsch ein und fuhr trotzdem weiter. Er blieb mit seinem Mercedes stecken. Kameraden der Feuerwehr befreiten ihn und zogen das Auto aus den Wassermassen. Gleichzeitig drohen direkt an der Mulde die ersten Wohnungen vollzulaufen. Hier steht das Wasser bereits an den ersten Brüstungen von Balkonen. Derzeit meldet der Landesbetrieb für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt Alarmstufe 2 in Dessau. In Bad Düben, an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt, wurde der Mulde-Pegel am Morgen noch mit der Warnstufe 3 eingestuft.

Die Talsperre in Königshütte (Landkreis Harz) hat ihr Fassungsvermögen überschritten. © News5/Grube In der Nacht vom Montag auf Dienstag gab es in vielen Gebieten Sachsen-Anhalts wieder starken ausgiebigen Regen. Dieser war für die aktuellen hohen Wasserpegelstände einiger Flüsse nicht gerade hilfreich. Noch immer herrscht in Wolmirstedt (Landkreis Börde) die Warnstufe 3. Die dort entlanglaufende Ohre erreichte um 8 Uhr einen Stand von 273 Zentimetern - Tendenz weiterhin steigend. Hier kam es bereits am vergangenen Samstag zu Überflutungen von Straßen und Grundstücken. Auch in Königshütte (Landkreis Harz) zeigten die steigenden Wasserstände ihre Auswirkungen. An der dortigen Talsperre lief das Wasser über. Ihr Fassungsvermögen reichte nicht mehr aus. Nahegelegene Wiesen wurden dadurch überflutet. Laut dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz gibt es inzwischen elf Messstellen in Sachsen-Anhalt, die über dem Pegelstand für das Ausrufen der Warnstufe 3 (Einrichtung eines Wachdienstes) liegen. Das Münden kleinerer Flüsse in größere macht sich inzwischen auch bemerkbar. An der Elbe in Tangermünde (Landkreis Stendal) wurde kurz nach Mitternacht die Warnstufe 1 erreicht.

25. Dezember: Pegel steigen, Warnstufen bleiben bestehen

Die Ohre in Wolmirstedt steigt weiter an. © Stephan Schulz/dpa Auch am ersten Weihnachtstag bleiben die Pegel in Sachsen-Anhalt hoch. Die anhaltenden Niederschläge haben über die Nacht dafür gesorgt, dass vom Norden bis in den Süden des Landes die Alarmstufen weiterhin bestehen. Für die Weiße Elster in Halle und Saalekreis bleibt weiterhin die Alarmstufe 3 bestehen. Ebenfalls bleiben auch die Havel, die Unstrut im Burgenlandkreis, Ohre in Wolmirstedt sowie die Salzwedeler Dumme in der Altmark auf selbiger Warnstufe. Jedoch gilt nur noch für sieben Bereiche die Alarmstufe 2.

24. Dezember: Hochwasser-Situation spitzt sich zu

In Sachsen-Anhalt wird erneut vor Hochwasser gewarnt. © Matthias Strauß Besonders im Süden des Landes sowie in der Börde steigen die Pegel immer weiter. Für die Weiße Elster in Halle bzw. im Saalekreis wurde die Alarmstufe 3 herausgegeben. Das Gleiche gilt für die Havel, die Unstrut im Burgenlandkreis und für die Ohre in Wolmirstedt und Salzwedeler Dumme in der Altmark. Bei der Alarmstufe 3 werden Grundstücke und Keller bereits überflutet. Auch einige Straßen müssen gesperrt werden, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt mit. Der Wachdienst sei im Einsatz, hieß es. Für zehn weitere Orte und Flüsse gilt außerdem die Warnstufe 2.