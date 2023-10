An den Prime Days: Mehrtägiger Amazon-Streik in Leipzig, Online-Riese uneinsichtig

Leipzig - Während Amazon mal wieder Schnäppchen bietet, hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Leipzig zum Streik aufgerufen. Der Online-Riese hält mit scheinbar starken Argumenten dagegen.

Während Amazon seine alljährlichen Prime Days veranstaltet, hat Verdi die Mitarbeiter in Leipzig zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen. © Jan Woitas/dpa

Hintergrund sind die sogenannten Prime Days am 10. und 11. Oktober, an denen Amazon auch in diesem Jahr wieder seine Preise senkt. Die Gewerkschaft nutzt die Tage, um laut eigener Aussage öffentlichkeitswirksam Druck zu machen.

Die Beschäftigten des Amazon-Zentrums waren aufgefordert, ab 21.30 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. Der Streik soll bis Donnerstag um 22.30 Uhr andauern. Eine Auswirkung für die Bestellabwicklung sieht der Online-Gigant nicht.

Seit mehr als zehn Jahren fordern die Mitarbeiter des Online-Händlers bereits den Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels sowie einen Tarifvertrag "Gute und gesunde Arbeit". Das Ziel: "Faire Verhandlungen auf Augenhöhe, faire Löhne und Gehälter und darüber hinaus Arbeitsbedingungen, die nicht krankmachen", formuliert es Verdi.

"Die Beschäftigten kämpfen für Wertschätzung und Respekt, gegen Altersarmut und um gesunde Arbeitsbedingungen", erklärte Ronny Streich, zuständiger Gewerkschaftssekretär im Fachbereich Handel bei Verdi. "Wie wichtig ihnen diese Themen sind, zeigt ihre ungebrochene Streikbereitschaft. Das ist bewundernswert und beispiellos." Erst, wenn Amazon seine Verweigerungshaltung aufgebe, werde es wieder Ruhe im Unternehmen geben.

Für Mittwoch, 11 Uhr, ist zudem ein Autokorso vom Amazon-Lager bis in die Innenstadt und wieder zurück geplant.