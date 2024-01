Bauernproteste: Polizei stellt sich auf landesweiten Einsatz ein - Stengele macht Empfehlung

Erfurt - In Erfurt wird es am Montag zu einem Protest von Landwirtinnen und Landwirten gegen Sparpläne der Bundesregierung kommen. Hunderte Traktoren werden voraussichtlich auf Erfurt zurollen. Die Polizei bereitet sich auf einen landesweiten Einsatz vor. Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (60, Grüne) empfahl "die Aktion am Montag" zu überdenken.

Zudem seien in verschiedenen Regionen Thüringens weitere kleinere Versammlungen "in diesem Themenkreis" angemeldet, so die Beamten am Freitag.

© Martin Schutt/dpa

Thüringen Umweltminister Bernhard Stengele sagte laut Ministeriumsmitteilung von Freitag: "In Thüringen sollte der Bauernverband die Aktion am Montag überdenken und sicherstellen, dass die Situation nicht weiter eskaliert und wir zu einem guten Miteinander zurückkehren."

Er werde dazu am Montag am Rande der Demonstrationen das Gespräch mit Klaus Wagner, Präsident des Thüringer Bauernverbandes, suchen. Stengele "irritiere" der "weiterhin so vehemente" Protest, der in Thüringen am Montag Pendler in Mitleidenschaft ziehen könnte.

Am Donnerstag habe sich dieser Protest in "völlig unangemessener Weise" in Schleswig-Holstein gegen Robert Habeck entladen, so der 60-Jährige weiter. Der grüne Vize-Kanzler wurde von wütenden Bauern am Verlassen einer Fähre gehindert.

Der Deutsche Bauernverband hat die Blockade der Fähre mit Habeck an Bord verurteilt und sich von dem Vorgang distanziert.