Wo kommt der denn her? Feuerwehrchef hatte Besuch vom Wolf in seinem Garten

In Sachsen sind Wölfe mittlerweile heimisch geworden. © Axel Gomille

Am 22. Januar, kurz vor 23 Uhr, kam Isegrim vorbei: "Das ist die Zeit, wo ich oder meine Freundin immer Holz holen gehen", sagt Kai Walther zu TAG24. "Meine Freundin hatte schon vor einer Weile eine Wildkamera am Haus in Kleinwolmsdorf angebracht, wir wollten mal sehen, was für Tiere dort unterwegs sind."

Ausbeute: reichlich Waschbären und zuletzt eine Fuchsmutter samt ihrer Kinder.

"Einen Wolf hatten wir aber bisher noch nicht", so der Feuerwehrmann. "Der stört uns aber auch nicht."

Das Tier selbst macht auch keinen verängstigten Eindruck, läuft zielstrebig durch die Gegend, schüttelt sich. Schaden hat er auch keinen hinterlassen. "Das war bislang das erste und einzige Mal, dass er da war", so Walther.

"Wir werden das mal der Fachstelle Wolf melden."