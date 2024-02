Ukraine-Krieg: Putin kritisiert Baerbock! "Feindselig gegen das eigene Land"

Die Ukraine hofft nach Beratungen mit ihren Unterstützern bald auf mehr Flugabwehrwaffen, Artilleriemunition, Drohnen und erste westliche Kampfflugzeuge.

Verteidigungsminister Rustem Umjerow (41) und Befehlshaber Olexander Tarnawskyj beraten über die Lage an der Front. © -/Ukrainisches Verteidigungsministerium/dpa Das teilte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow (41) auf Facebook mit. Zuvor hatten bei der Nato die Partner des von Russland angegriffenen Landes im sogenannten Ramstein-Format entsprechend beraten. Deutschland wird nach Worten von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (63, SPD) zusammen mit Frankreich ein Bündnis anführen, das die Luftverteidigung der Ukraine verbessern soll. Ukraine Ukraine-Krieg: Kreml sieht Russland im Krieg gegen den ganzen Westen! In der Nacht auf Donnerstag setzte ein ukrainischer Drohnentreffer ein großes Treibstofflager in der grenznahen russischen Region Kursk in Brand, wie russische Behörden mitteilten. Verletzte habe es nicht gegeben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) beriet in Kiew mit seiner Führung, wie die Ukraine russische Aufklärungsdrohnen besser bekämpfen könne. Die wichtigsten Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr in diesem fortlaufend aktualisierten Artikel.

15. Februar, 6.36 Uhr: Putin kritisiert deutsche Außenministerin Baerbock

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in einem Fernsehinterview kritisiert. Die Grünen-Politikerin sei nicht nur feindselig gegen Russland eingestellt, sagte er in Moskau. "Sie verhält sich auch feindselig gegen das eigene Land", sagte er und bezog dies auf die Energiepolitik der Grünen. Der Kreml veröffentlichte am Mittwochabend auf seinem Telegram-Kanal vorab Auszüge des Interviews für die Sendung "Moskau. Kreml. Putin". Die Grünen schürten die Furcht der Menschen vor dem Klimawandel. Seien sie aber dank dieser Angst an die Macht gekommen, verfolgten sie eine ganz andere Politik: In Deutschland werde jetzt mehr Energie aus Kohle erzeugt, sagte Putin.

Russlands Präsident Wladimir Putin (71) hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (43) in einem TV-Interview kritisiert. © Bernd von Jutrczenka/dpa, Sergei Ilyin/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

15. Februar, 6.09 Uhr: Russland arbeitet an neuen nuklearen Fähigkeiten im All

US-Geheimdienste haben Medienberichten zufolge Informationen über neue nukleare Ambitionen Russlands im Weltall. Mehrere US-Medien, darunter die "New York Times" und die Sender ABC und Fox News berichteten am Mittwochabend (Ortszeit) übereinstimmend, es gehe dabei um neue Erkenntnisse über russische nukleare Fähigkeiten, die sich gegen Satelliten im All richten und so eine Bedrohung für die nationale wie die internationale Sicherheit darstellen könnten. Die "New York Times" schrieb, die USA hätten den Kongress und Verbündete in Europa über die Pläne Moskaus informiert. Solche neuen nuklearen Fähigkeiten Russlands seien noch in der Entwicklung und bislang nicht zum Einsatz gekommen. Eine akute Gefahr bestehe daher nicht.

15. Februar, 6 Uhr: Biden-Wahlsieg wäre laut Putin für Russland am besten