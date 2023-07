Erschütternde Details zum Fähr-Unglück: "Mit Paulina stimmte etwas nicht"

Zum Unglück auf der Ostsee, bei dem eine Mutter und ihr Sohn über Bord der Fähre "Stena Spirit" gingen, liegen neue Details vor, die ein neues Licht auf das Ausmaß dieses Dramas werfen. © Adam Warzawa/PAP via epa/dpa

Aktuell laufen noch die Ermittlungen der polnischen und schwedischen Staatsanwaltschaften. Geklärt werden muss, warum Paulina (†36) und ihr Sohn Lech tot sind. Zuletzt gingen die Ermittler von Mord an dem Siebjenjährigen, und Selbstmord der Mutter aus. Trotzdem ist weiterhin offen, was auf der Fähre passierte und warum.

Offenbar hatte die Frau am 29. Juni zuerst ihren behinderten Jungen, der im Rollstuhl saß, von Bord der Fähre gestoßen und war dann möglicherweise hinterher gesprungen. Beide gaben kein Lebenszeichen mehr von sich, als sie im Wasser gefunden wurden. Später starben sie in einem Krankenhaus im schwedischen Karlskrona.

Wie das polnische Nachrichtenportal Fakt berichtet, liegen nun neue Details in diesem schockierenden Fall vor. Demnach war die 36-Jährige Übersetzerin für Französisch, habe aber in letzter Zeit nirgendwo gearbeitet. Auch die finanzielle Unterstützung des Sozialamtes nahm sie nicht in Anspruch.

Ihren Sohn zog sie alleine groß. Der Vater des Jungen hielt keinen Kontakt zu seiner Familie. Lech sei krank gewesen, bei ihm wurde Autismus diagnostiziert. Seit September 2022 besuchte er einen Kindergarten in Sopot (deutsch: Zoppot).

Zunächst habe es keinen Grund zur Besorgnis gegeben. Der Junge war gepflegt und hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter. Er sprach nicht, aber es war offensichtlich, dass sie ohne Worte eine Verbindung zueinander hatten, heißt es bei "Fakt" weiter. Die Frau kooperierte mit der Kindereinrichtung und befolgte deren Empfehlungen.