Mädchen (†16) stirbt auf dem Weg zum Konzert von Taylor Swift

Die beiden Mädchen wollten gemeinsam mit ihrer Mutter zu einem Konzert von Taylor Swift (34). © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Wie "Nine News" berichtet, fuhr das Schwestern-Duo gemeinsam mit der Mutter in einem SUV von der Gold Coast (Queensland) nach Melbourne, um bereits zum Eröffnungsabend von Swifts "Eras"-Tour da zu sein.

Doch es kam ganz anders. Vergangenen Donnerstagabend stieß ihr Geländewagen in der Nähe von Dubbo (New South Wales) frontal mit einem Sattelschlepper zusammen. Während die 16-jährige Mieka noch am Unfallort verstarb, wurden die Mutter und Freya schwer verletzt.

Die Zehnjährige erlitt sogar so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Sydney geflogen werden musste. Seitdem liegt sie im Koma.

Am nächsten Tag kehrten die Rettungskräfte an den Unfallort zurück und legten Blumen nieder. Auf Facebook hieß es vonseiten der Polizei NSW: "Diese Blumen wurden im Namen aller anwesenden Helfer niedergelegt, die in einer sehr schwierigen Situation tapfer geholfen haben."