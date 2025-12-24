Tragischer Tod von Ex-Profi: So emotional nimmt sein Trainer Abschied

Sebastian Hertner (†34) im Trikot des ETSV Hamburg. Für den Oberliga-Verein hatte der Ex-Profi zuletzt gespielt. © WITTERS

Zuletzt hatte der ehemalige Zweitliga- (95 Einsätze) und Drittliga-Profi (122 Einsätze) für den ETSV Hamburg in der Oberliga Hamburg die Fußballschuhe geschnürt. Der Trainer des Amateurvereins nahm nun mit bewegenden Worten Abschied von Hertner.

"Du warst für mich so viel mehr als nur mein Kapitän. Du warst ein Freund, ein Vorbild und ein Mensch, der uns alle geprägt hat. Mit deiner Lebensfreude, deiner Stärke und deinem Herzen hast du gezeigt, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und füreinander da zu sein", schrieb Jan-Philipp Rose in einem Post auf Instagram.

Hertner habe "inspiriert, motiviert und Zusammenhalt gelebt auf und neben dem Platz", so der ETSV-Coach. "Dein plötzlicher Tod hat uns tief erschüttert. Wir sind fassungslos und unendlich traurig. Du wirst uns fehlen als Kapitän, als Freund und als Mensch."