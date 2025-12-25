Baby-News zu Weihnachten! Social-Media-Star Julienco wird wieder Papa
Palma/Spanien - YouTube-Star Julian "Julienco" Claßen (32) und seine Freundin Palina (25) haben am 1. Weihnachtsfeiertag auf Instagram die Bombe platzen lassen: Sie sind schwanger!
Auf mehreren Bildern zeigen die beiden stolz den positiven Schwangerschaftstest und umarmen sich innig vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum.
Dazu schreiben sie: "Wir sind schwanger. Es fühlt sich an, als hätte das Leben uns genau zu Weihnachten ein Wunder geschenkt. Dieses kleine neue Leben ist das schönste Geschenk, das wir uns jemals hätten vorstellen können. Unser Herz ist voller Dankbarkeit und Freude."
Für Julienco, der bereits zwei Kinder aus seiner Ehe mit Influencerin Bianca "Bibi" Heinicke (32) hat, ist es das dritte Kind. Seine Freundin Palina hingegen wird nun zum ersten Mal Mama.
Die beiden lernten sich kurz nach der Trennung von Julians Ex-Freundin Tanja Makarić (28) kennen, die ebenfalls inzwischen mit ihrem neuen Partner im Baby-Glück schwebt.
Seit Anfang November 2024 sind Julienco und Palina offiziell ein Paar und dürfen sich nun auf einen ganz besonderen Familienzuwachs freuen.
Trotz schwieriger Zeiten: kleines Weihnachtswunder für Julienco & Palina
Besonders rührend: Das Paar sprach auch über die Herausforderungen, die sie bisher hatten. Palina leidet am PCO-Syndrom, was den Kinderwunsch erschwerte.
"Mit dem PCO Syndrom hatten wir gelernt, vorsichtig zu hoffen und Geduld zu haben. Dass es so schnell geklappt hat, fühlt sich für uns wie ein echtes Wunder an", heißt es in dem Post.
Julienco und Palina wollten die Nachricht eigentlich erst später teilen, entschieden sich dann aber, ihre Fans von Anfang an auf die aufregende Reise mitzunehmen: "Wir haben versprochen, den Weg mit euch zu teilen. Gebt niemals auf".
Seit der Trennung von Bibi im Sommer 2022 lebt Julienco inzwischen in einer Luxus-Villa auf Mallorca, wo er seinen neuen Lebensmittelpunkt eingerichtet hat.
Palina, die durch die Beziehung über Nacht zum Instagram-Star wurde, teilt jetzt nicht nur private Einblicke, sondern auch die freudigen Momente der Schwangerschaft.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ julienco_