"Die Bergretter": Sebastian Ströbel verletzt sich bei Unfall während Dreharbeiten

Hamburg - Abseilaktionen, Kletterpassagen oder Einsätze in unwegsamem Gelände: Sebastian Ströbel (48) ist bekannt dafür, viele seiner Stunts in der ZDF-Serie " Die Bergretter " selbst durchzuführen. Doch nicht immer kommt der Schauspieler ohne Blessuren davon.

Sebastian Ströbel (47) hat sich bei den Dreharbeiten für die ZDF-Serie "Die Bergretter" verletzt. © Georg Wendt/dpa

"Du hast dich auch mal verletzt", so Moderatorin Bettina Tietjen (65) in der Talkshow "DAS! Rote Sofa" zu ihrem Gast.

Und tatsächlich: Bei den Dreharbeiten für die neuen Folgen der 18. Staffel ging ein Stunt nicht ganz ohne Schmerzen über die Bühne. "Ja, ich habe mir zwei Finger gebrochen beim Stunt. Das war im letzten Block. Da mussten wir dann auch kurz mal unterbrechen. Und ich wurde operiert", gesteht der TV-Liebling, während er seinen noch immer krummen Finger in die Kamera hält.

Wie genau es zu dem kleinen Unfall kam, beschreibt der Schauspieler im Gespräch nicht weiter. Vor allem aber sei er zufrieden, dass es über all die Jahre hinweg noch keine größeren Verletzungen gab. Schließlich spielt Ströbel bereits seit 2014 die Rolle des Markus Kofler, Leiter der Bergrettung, um sich in waghalsige Abenteuer zu begeben.

"Jetzt habe ich ein Andenken an die Bergretter auf jeden Fall. Für elf Jahre ist das ok. Und wo gehobelt wird, fallen Späne", zeigt sich der Familienvater gelassen.