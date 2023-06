Julian F. M. Stoeckel verrät Liebesgeheimnis: Darum knistert es noch wie am ersten Tag

Der Berliner betonte, dass er seine Freiheit und seinen eigenen Raum brauche - und das wortwörtlich! Denn wenn die Turteltäubchen in der Wohnung des jeweils anderen übernachten, schläft jeder in seinem eigenen Schlafzimmer.

Doch wie bewahrt man das Knistern in einer Partnerschaft, wenn der Zauber der ersten Verliebtheit einmal vorbei ist? Anders gefragt: Was ist das Liebesgeheimnis des 36-Jährigen?

In seinem Liebesleben mag es der sonst so extravagante Julian Stoeckel eher bodenständig. © Jens Kalaene/dpa

Selbst im Urlaub würden die beiden zwei Hotelzimmer buchen, "aus purem Luxus", so der "Prominent und nützlich"-Teilnehmer. Und ergänzte gleich eine Erklärung in typischer Stoeckel-Manier: "Ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte in Ruhe schlafen, warum muss er mir morgens in mein ungeschminktes Gesicht gucken?"

Freund Marcell, der als Barbie-Puppen-Designer arbeitet, hat sich mittlerweile an die Eigenheiten seines berühmten Freundes gewöhnt. "Im Nachhinein machte es Klick, weil ich damals bei meinem Ex-Freund schon meine Ruhe brauchte und dachte, dass die Idee super ist", erzählte er der "Bild".

Für das Pärchen ist es wichtig, einen eigenen Beziehungsstil zu finden, ohne sich gesellschaftlichen Konventionen zu unterwerfen. Frei nach dem Titel eines Woody-Allen-Films: "Whatever Works".

Übrigens: Kennengelernt haben sich die beiden über das Internet. Damals schrieb Julian seinem Marcell eine Nachricht auf Instagram - und blitzte erst einmal ab! Erst nach einer Dating-Phase habe es schließlich gefunkt, verriet Stoeckel gegenüber "RTL".