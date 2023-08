Kaum gealtert! Jeanette Biedermann meldet sich mit sexy Foto zurück

Was folgte, war eine Karriere wie aus dem Bilderbuch: Parallel zu ihren Erfolgen als Sängerin mit zahlreichen Hits und Top-Ten-Alben war Jeanette Biedermann regelmäßig im TV zu sehen - ob in Rollen als Schauspielerin in Fernsehfilmen und Serien oder als Teilnehmerin in Shows wie "Denn sie wissen nicht, was passiert" an der Seite von Barbara Schöneberger (49) und Günther Jauch (67).

Lässig wirft sich die Sängerin auf dem Foto in Pose und hält sich an einem Ast fest. Doch beim Anblick des früheren GZSZ-Stars wird die idyllische Natur zur reinen Kulisse: Im sexy Crop-Top und modisch abgeschnittenen Jeans-Hotpants beweist Jeanette Biedermann, dass sich ihre natürliche Schönheit über die Jahre kaum verändert hat.

Aktuell arbeitet Jeanette Biedermann an neuen Songs für ihr achtes Studioalbum "Unterm Strich". © Daniel Naupold/dpa

Doch genug der Nostalgie, schließlich hat Jeanette Biedermann gute Neuigkeiten für die Fans im Gepäck: Die "Rock My Life"-Interpretin arbeitet an neuer Musik! So ist ihr aktuelles Foto in Portugal am Set zum Videodreh zur neuen Single "Wir sind raus" entstanden.

"Manchmal sitze ich Tage und Monate und zermarter mir den Kopf und mein Inneres, was mich bewegt, was euch bewegt, was es zu sagen gilt", berichtet Jeanette Biedermann vom schwierigen Schreibprozess. Bei ihren Songs versuche sie "an die absolute Essenz" zu gelangen.

"Na ja, ich bin ein höchst leidenschaftlicher Mensch, damit werde ich wohl leben müssen, dass mir das unendlich viel bedeutet und ich alles dafür in die Waagschale lege", erklärt die Musikerin weiter. Musik aus dem Herzen zu machen erfordere "mehr als Worte und Akkorde".

Jeanette Biedermanns neues Album "Unterm Strich" soll noch 2023 erscheinen.