"Krank": Sarah Joelles Ex teilt fies nach Baby-Überraschung aus
Köln - "Sommerhaus"-Star Sarah Joelle Jahnel (36) teilte erst kürzlich ihr Babyglück. Ihr Ex Ersin (37) erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die 36-Jährige und ließ seine Wut auf Instagram raus.
Erst am Freitagabend wurden die Neuigkeiten rund um Sarah und ihre Schwangerschaft bekannt. Sie selbst äußerte sich auf Social Media, um ihre aktuelle Situation "selbst zu erzählen und Spekulationen vorzubeugen".
Ersin ließ nicht lange auf sich warten und kommentierte in seiner Story einen Artikel über Sarahs Schwangerschaft mit den Worten: "Natürlich wollte sie es für sich behalten, weil sie in einer Beziehung war. Lasst uns mal zurückrechnen."
Für den Entertainer ist also ganz klar: Sarah Joelle muss ihn, noch während die beiden ein Paar waren, mit einem anderen Mann betrogen haben.
Denn wie sie selbst preis gibt, soll das Kind auf keinen Fall von Ersin stammen. "Er hat mit dem Baby nichts zu tun und wird auch nie etwas mit ihm zu tun haben", erklärte sie gegenüber BILD.
Sollten die Behauptungen stimmen, werden Sarahs Anschuldigungen im und nach dem Sommerhaus damit fast schon zunichtegemacht. Sie warf Ersin nämlich immer wieder vor, sie heimlich betrogen zu haben und trennte sich deshalb von ihm kurz nach der Show.
Ex rechnet öffentlich ab: Einladung sorgt für Zündstoff
Ersin gab auf Instagram nicht nur seinen Senf zu der ganzen Geschichte ab, er teilte sogar eine Einladung zur Gender-Reveal-Party, die ausgerechnet auf seinen Geburtstag datiert ist.
Ein vermeintlicher gemeiner Schachzug von Sarah-Joelle? Er findet die ganze Sache jedenfalls "krank". Weiter holt er aus: "Mein Geschenk also ein Kuckuckskind, danke."
Viele Fans zeigen trotz der Anschuldigungen Verständnis für Sarah und auch ihr Kumpel Fatih Yüksel ließ Ersins Attacken nicht einfach so stehen.
In seiner Story machte er seinem Ärger Luft: "Dass du versuchst, daraus wieder ein Thema zu machen, um sie zu diffamieren, zeigt, was du für ein Mensch bist."
Er stellte klar, dass Sarahs Schwangerschaft nach dem "Sommerhaus der Stars" entstanden sei und das könne laut ihm sogar "ein ärztliches Attest belegen". Außerdem erinnerte er an frühere Streitigkeiten: "Komm klar, dass sie dich verlassen hat."
Titelfoto: Bildmontage: RTL, RTL / Stefan Gregorowius