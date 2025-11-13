"Krank": Sarah Joelles Ex teilt fies nach Baby-Überraschung aus

Köln - " Sommerhaus "-Star Sarah Joelle Jahnel (36) teilte erst kürzlich ihr Babyglück . Ihr Ex Ersin (37) erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die 36-Jährige und ließ seine Wut auf Instagram raus.

Im Sommerhaus gerieten Sarah Joel Jahnel (36) und ihr Ex Ersin immer wieder aneinander. (Archivfoto) © RTL

Erst am Freitagabend wurden die Neuigkeiten rund um Sarah und ihre Schwangerschaft bekannt. Sie selbst äußerte sich auf Social Media, um ihre aktuelle Situation "selbst zu erzählen und Spekulationen vorzubeugen".

Ersin ließ nicht lange auf sich warten und kommentierte in seiner Story einen Artikel über Sarahs Schwangerschaft mit den Worten: "Natürlich wollte sie es für sich behalten, weil sie in einer Beziehung war. Lasst uns mal zurückrechnen."

Für den Entertainer ist also ganz klar: Sarah Joelle muss ihn, noch während die beiden ein Paar waren, mit einem anderen Mann betrogen haben.

Denn wie sie selbst preis gibt, soll das Kind auf keinen Fall von Ersin stammen. "Er hat mit dem Baby nichts zu tun und wird auch nie etwas mit ihm zu tun haben", erklärte sie gegenüber BILD.

Sollten die Behauptungen stimmen, werden Sarahs Anschuldigungen im und nach dem Sommerhaus damit fast schon zunichtegemacht. Sie warf Ersin nämlich immer wieder vor, sie heimlich betrogen zu haben und trennte sich deshalb von ihm kurz nach der Show.