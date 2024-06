"Feine Sahne Fischfilet"-Abriss: "Wer sich morgen keinen Krankenschein holt, war nicht dabei"

Scheeßel - Die Polit-Punkband "Feine Sahne Fischfilet" hat sich mit Bierduschen, Bengalos und einem Banana-Boat zurückgemeldet: Nach ihrem Auftritt beim Southside-Festival am Freitag feierten sie jetzt auch auf dem Hurricane in Scheeßel eine regelrechte Abriss-Party.

"Feine Sahne Fischfilet"-Frontmann Jan "Monchi" Gorkow (36) versorgte das Publikum immer wieder mit Bierduschen. © TAG24/Franziska Rentzsch

Dabei hatten sie mit Sonntagnachmittag vielleicht nicht unbedingt den dankbarsten Zeit-Slot abbekommen: "Wir saßen gerade hinter der Bühne und dachten: 'Mal gucken, ob überhaupt noch jemand Bock hat!'", erklärte Frontmann Jan "Monchi" Gorkow (36) zunächst.

Doch nach den ersten beiden Songs ("Diese eine Liebe" und "Alles auf Rausch") war diese Frage für alle geklärt. Bierbecher flogen da schon längst durch die Gegend, rote Bengalos wurden in der Menge gezündet, dazu "F*ck AfD"-Fahnen geschwenkt und – natürlich – aus tiefster Seele herzhaft mitgegrölt. Schließlich herrscht auf FSF-Konzerten ausnahmslose Textsicherheit.

"Endlich wieder live spielen, endlich wieder mit Menschen reden, endlich wieder Konzerte spielen, Alter!", entfuhr es dem Sänger, der sich bei dem Blick in die riesige Menschenmenge vor der Forest Stage immer wieder ungläubig an den Kopf fassen musste.

Für "Feine Sahne Fischfilet" war es einer der ersten Auftritte nach einer längeren Pause – bedingt durch die Corona-Pandemie, aber eben auch, weil Sänger Monchi mit Vorwürfen sexualisierter Gewalt konfrontiert worden war.

Was der Sänger selbst abgestritten hatte, wurde auch von den "Hurricane"-Veranstaltern im Vorfeld noch einmal geprüft. "In diesem Fall ist das anwaltlich sehr genau aufgearbeitet worden, am Ende kam dann raus, dass es eine Kampagne war, die darauf angelegt war, der Band zu schaden und sich als haltlos herausgestellt hat", hieß es in einer Erklärung am Sonntag.

Wohl die schwerste Krise der Band, die vor mehr als zehn Jahren noch größtenteils vor Freunden aufgetreten war. Und jetzt? "Halt dein Maul, Digga, so viele Menschen!", entfuhr es Monchi, bevor er den nächsten Song anstimmte. "Ab jetzt ist hier 60 Minuten Rock'n'Roll!"