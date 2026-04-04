Neues Album, neue Tour: Georg Stengel kommt nach Erfurt, Leipzig & Dresden und Ihr könnt Tickets gewinnen!

Leipzig - Georg Stengel (32) ist zurück! Zwei Jahre nach dem Release seines Debüts "Endlich!" bringt der "The Voice"-Star mit "ISSO" sein neues Album raus und geht wieder auf Clubtour. Mit dabei: Erfurt, Leipzig und Dresden. Und jetzt kommt's: Ihr könnt Karten für die Shows gewinnen!

Georg Stengel (32, r.) 2023 im Leipziger Täubchenthal. Ab 30. April geht der Singer-Songwriter wieder auf Tour und macht dabei unter anderem wieder in der Messestadt Halt. © Nico Schimmelpfennig

TAG24 verlost je 1x2 Tickets für alle drei Stationen. Los geht's am 30. April im CENTRAL ERFURT, wo Georg gleich noch Tourauftakt feiert. Zwei Tage später (2. Mai) ist der Singer-Songwriter dann im Leipziger Felsenkeller zu Gast, bevor er am 5. Mai den Alten Schlachthof in Dresden rockt.

Und so könnt Ihr an der Verlosung teilnehmen: Schickt uns eine Mail mit dem Kenntwort "Georg Stengel" sowie der Stadt, in der Ihr ihn sehen wollt, an [email protected]. Einsendeschluss ist Donnerstag, 9. April, 12 Uhr. Die glücklichen Gewinner werden dann von uns kontaktiert.

Bereits auf seiner ersten Club-Tour im Herbst 2023 konnte Georg die Menschen in Leipzig begeistern, lieferte damals ein emotionsgeladenes Konzert im Täubchenthal, bei dem sogar bei dem Sänger selbst die Freudentränen flossen.

Seitdem stand der "The Voice"-Star unter anderem an der Seite von Schlager-Legende Roland Kaiser (73) auf der Bühne und begeisterte das Publikum.