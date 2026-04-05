Schnipp, schnapp! Amira Aly trägt jetzt kurze Haare und sorgt für Wow-Reaktionen

Köln - Was für eine Veränderung! Amira Aly (33) hat sich von ihrer langen, dunklen Mähne verabschiedet.

So kannten Fans Amira Aly (33) bisher: mit ihrer langen, dunklen Mähne. Hier neben Partner Christian Düren (35). (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Auf ihrem Instagram-Profil nahm die 33-Jährige ihre Fans direkt mit: Dort zeigt sie im Vorher-Nachher-Vergleich stolz ihren neuen Kurzhaar-Look. Dazu schrieb sie sinngemäß: "Zeit für eine Veränderung."

Statt glatter langer Mähne trägt sie nun kurze stufige Haare bis unters Kinn. Ein mutiger Schritt, der sich offenbar gelohnt hat: Amira strahlt in die Kamera, wirkt total happy mit ihrer neuen Frisur.

Auch ihre Community ist begeistert: "Steht dir so gut!" oder "Perfekt, richtige Entscheidung!" ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen positiven Kommentaren unter dem Clip.

Wie Amira Aly selbst ihren neuen Look im Detail bewertet, lässt sie bislang offen. Auch die genauen Gründe für die Typveränderung verrät sie nicht.

Ihr kurzer Kommentar deutet aber an, dass sie einfach Lust auf etwas Neues hatte.