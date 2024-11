Ärger mit Bushidos Frau: Luca Hänni spricht über Zoff mit Anna-Maria Ferchichi

Thun (Schweiz) - Wenn es um Manieren geht, scheint der frühere Sieger von " Deutschland sucht den Superstar ", Luca Hänni (30), sehr einfach gestrickt zu sein. Daher ist es in der Vergangenheit auch schon mal zu einem Disput mit Anna-Maria Ferchichi (43) gekommen.

Christina Hänni (34) und Luca Hänni (30) sprechen über einen Vorfall mit Anna-Maria Ferchichi (43). © Henning Kaiser/dpa

"Ich bin doch einmal in Hamburg auf einem Schiff aufgetreten und Bushido hatte da einen Talk. Da waren wir im Backstage und seine Frau hat mich zusammengeschissen, weil ich gegähnt habe", erklärt der Schweizer seiner Frau Christina (34) im gemeinsamen Podcast "Don't worry, be Hänni".

Während der Sänger den Aufstand der 43-Jährigen nicht so ganz verstanden habe, kann seine Frau die Aufregung verstehen. "Die haben ja auch einige Kinder, und vielleicht ist Kindererziehung und solche Sachen wichtig für sie und sie achten da mehr drauf. Es gilt als unhöflich, aber es gibt schlimmere Dinge", betont Christina.

Dennoch vertrete sie die Meinung, dass man die Hand vor den Mund nehmen könne und dann sei das Problem gelöst.

"Ich glaube, das ist so eine Knigge-Sache. Also ich fände es jetzt nicht schlimm", gibt sie preis, als ihr Gatte immer weiter nachbohrt. Denn andere könnten es als unhöflich empfinden, jemandem "in den Mund schauen" zu können.