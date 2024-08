"Affe auf Bike" über Tiefpunkt ihres Lebens: "Wünscht man niemandem"

Timmersiek - Ann-Kathrin Bendixen alias " Affe auf Bike " (24) ist wieder voll in ihrem Travel-Alltag angekommen. Nach einer Motorrad-Reise durch die Türkei ist sie inzwischen wieder in Norwegen unterwegs.

Ihr Aus in der Show war daher am Ende eine große Erleichterung für die Norddeutsche.

Wenn sie an jeden einzelnen Tiefpunkt ihres Lebens zurückdenke, etwa eine versuchte Vergewaltigung in der Schweiz, an den Beginn ihrer Krankheit oder an die Herausforderungen bei "7 vs. Wild" , dann seien all das auch Momente gewesen, die ihr geholfen hätten, darauffolgenden Höhepunkte in ihrem Leben wieder mehr genießen zu können.

"Ich lass’ mir das gerade noch ein bisschen durch den Kopf gehen: Es ist mit das Schönste, wenn man Tiefpunkte im Leben hat, obwohl es in dem Moment das Schlimmste ist und man niemandem Tiefpunkte im Leben wünscht", meldete sie sich später noch einmal mit nachdenklichen Worten in ihrer Instagram-Story.

Nach all dem könne sie Tage wie diesen, an dem sie einfach nur in ihrem Camper aus dem Fenster schaue, viel mehr genießen und sich auf die Zukunft freuen, so Ann-Kathrin in ihrer Story weiter.



"Das führt zu so einer Dankbarkeit in einem drin", so die Bloggerin, die für ihre Fans am Schluss noch diesen einen Tipp hatte: "Wenn du gerade einen Tiefpunkt hast ... Danach wird's oft umso schöner. Durchhalten."