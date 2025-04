"Affe auf Bike" und Gabriel Kelly: So kurios war ihr erstes Aufeinandertreffen

Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike" und Gabriel Kelly (23) sind eng befreundet. Jetzt haben sie auch einen gemeinsamen Podcast. © Instagram/affe_auf_bike

Seit Kurzem haben die beiden sogar einen gemeinsamen Podcast mit dem Namen "Schnack auf Achse". Die erste Folge mit dem klangvollen Titel "Den Arsch mit Socken abwischen" ist seit dem heutigen Dienstag abrufbar.

In der Premieren-Ausgabe verraten Ann-Kathrin und Gabriel unter anderem, wie sie einst das erste Mal aufeinandertrafen - die Begegnung verlief außerordentlich kurios, wie die beiden lachend erzählen.

Die 25-Jährige erinnert sich: "Ich kam gerade aus dem Fahrstuhl raus und dann sind wir irgendwie so komisch ineinander reingelaufen." Gabriel habe sie umarmen wollen, während sie ihm förmlich die Hand geben wollte - wer kennt es nicht!

Ann-Kathrin weiter: "Dann bin ich irgendwie so mit der Hand in deine Brust reingelaufen." Der Kelly-Spross ergänzt: "Ja, und ich habe dann 'Hallo' gesagt und bei diesem 'Hallo' habe ich halt einfach Haare von dir inhaliert. Aber so tief, das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht."

"Gefühlt bis zum Haaransatz" habe er Ann-Kathrins Haare im Hals stecken gehabt, so Gabriel. "Ich weiß noch, dass da wirklich so Blubberblasen dran waren und meine Haare komplett nass waren", führt die Influencerin lachend aus.