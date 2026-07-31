Alexander Zverev offenbart: Dafür gibt er jedes Jahr "einige Millionen" aus

Hamburg - Spannend! French-Open-Champion Alexander Zverev (29) hat interessante Einblicke in sein Leben als Tennisstar gegeben - und unter anderem verraten, wofür er jedes Jahr "einige Millionen" ausgibt.

Alexander Zverev (29) hat in einem Format von Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (40) verraten, wofür er jedes Jahr "einige Millionen" ausgibt. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Der Olympiasieger von 2021 war im Format "Knossi meets" von YouTube-Star und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (40) zu Gast und gab erstaunlich viele Details aus seinem Privat- und Berufsleben preis.

So offenbarte der gebürtige Hamburger unter anderem, dass er zwölf festangestellte Mitarbeiter in seinem Team habe, darunter neben verschiedenen Trainern einen Physiotherapeuten, einen Arzt sowie einen Masseur.

Natürlich müsse er für dieses Personal entsprechend aufkommen - und die Summe habe es in sich! "Ich muss das ganze Jahr für die das Reisen bezahlen, Hotels bezahlen, alles selber bezahlen. Wir sind im guten siebenstelligen Bereich jedes Jahr, was das angeht", verdeutlichte der 29-Jährige.

Zverev führte aus: "Mein Leben, von den Kosten her, ist nicht günstig. Das sind einige Millionen im Jahr, die mich das kostet, um das weiterzuführen. Aber das mache ich natürlich, um Leistung zu haben."