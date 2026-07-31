Alexander Zverev offenbart: Dafür gibt er jedes Jahr "einige Millionen" aus
Hamburg - Spannend! French-Open-Champion Alexander Zverev (29) hat interessante Einblicke in sein Leben als Tennisstar gegeben - und unter anderem verraten, wofür er jedes Jahr "einige Millionen" ausgibt.
Der Olympiasieger von 2021 war im Format "Knossi meets" von YouTube-Star und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (40) zu Gast und gab erstaunlich viele Details aus seinem Privat- und Berufsleben preis.
So offenbarte der gebürtige Hamburger unter anderem, dass er zwölf festangestellte Mitarbeiter in seinem Team habe, darunter neben verschiedenen Trainern einen Physiotherapeuten, einen Arzt sowie einen Masseur.
Natürlich müsse er für dieses Personal entsprechend aufkommen - und die Summe habe es in sich! "Ich muss das ganze Jahr für die das Reisen bezahlen, Hotels bezahlen, alles selber bezahlen. Wir sind im guten siebenstelligen Bereich jedes Jahr, was das angeht", verdeutlichte der 29-Jährige.
Zverev führte aus: "Mein Leben, von den Kosten her, ist nicht günstig. Das sind einige Millionen im Jahr, die mich das kostet, um das weiterzuführen. Aber das mache ich natürlich, um Leistung zu haben."
Alexander Zverev zu Gast bei "Knossi meets" mit Jens "Knossi" Knossala
Alexander Zverev: Sein bester Freund ist auch ein Tennisprofi
Spätestens in diesem Jahr haben sich diese stattlichen Ausgaben für den Tennisstar endgültig gelohnt: Mit dem langersehnten ersten Grand-Slam-Titel in Paris erfüllte er sich seinen großen Traum. Wenige Wochen später folgte zumindest eine weitere Finalteilnahme, diesmal in Wimbledon.
Zweifellos einen großen Anteil an Zverevs Erfolgen hat sein enges Umfeld, seine Familie und Freunde. "Ich habe viele, viele bekannte Leute, die ich kenne, und ich habe aber sehr, sehr wenige Freunde. Die echten Freunde, die ich habe, kann ich an einer Hand abzählen", verriet der 29-Jährige dazu im Gespräch mit "Knossi".
Bei diesen Freunden wisse er, dass er sie jederzeit anrufen könne. "Wenn ich sage, ich habe keinen einzigen Cent mehr auf dem Konto, dann helfen die mir und das weiß ich auch, weil sie schon Freunde waren, da hatte ich noch keinen Cent auf dem Konto", so der Hamburger.
Sein bester Freund sei der brasilianische Tennisspieler und Doppel-Spezialist Marcelo Melo (42). "Bei dem weiß ich auch: Wenn er aufhört und ich ihn anrufe und er in Brasilien ist, wird er immer rangehen", unterstrich Zverev die Bedeutung seines Unterstützers, der auch regelmäßig bei Matches im Publikum sitzt.
Titelfoto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa