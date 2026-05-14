Erstes Babybauch-Foto! Amira Aly teilt private Einblicke

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Amira Aly (33) ist wieder schwanger! Jetzt liefert die Moderatorin den ersten Blick auf ihren Babybauch und macht ihr Glück damit auch ganz offiziell sichtbar.

Von Alina Eultgem

Köln - Amira Aly (33) ist wieder schwanger! Jetzt liefert die Moderatorin den ersten Blick auf ihren Babybauch und macht ihr Glück damit auch ganz offiziell sichtbar.

Auf den Schnappschüssen zeigen sich Amira Aly (33) und Christian Düren (35) glücklich über den neuen Lebensabschnitt.
Auf den Schnappschüssen zeigen sich Amira Aly (33) und Christian Düren (35) glücklich über den neuen Lebensabschnitt.  © Bildmontage: Instagram/ amiraaly

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass die 33-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren (35) ein Baby erwartet. Auf Instagram teilt Amira nun neue Schnappschüsse, auf denen ihr Bauch klar zu erkennen ist.

Dort zeigt sie sich gut gelaunt und entspannt, mit einem zufriedenen Lächeln. Gleichzeitig gewährt sie auch kleine Einblicke in ihr Privatleben und die aufregenden vergangenen Wochen.

"Es gibt wohl News!", heißt es unter dem Beitrag dazu. Die Moderatorin spricht zudem von einer "spannenden Zeit" und scheint sich sichtlich darauf zu freuen, "bald zu fünft" zu sein.

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Für sie und Lebensgefährte Christian Düren ist es ein ganz besonderer Moment: Es ist ihr erstes gemeinsames Kind, nachdem die Beziehung der beiden seit Anfang 2024 offiziell ist. Für Amira selbst ist es bereits Baby Nummer drei.

Konkrete Details wie Geburtstermin oder Geschlecht bleiben aber weiterhin unter Verschluss.

Pocher hält sich zu Baby-News bedeckt

Oliver Pocher (48) hat sich zu den Baby-News bislang noch nicht öffentlich geäußert. Gemeinsam mit Amira Aly hat er zwei Söhne. (Archivbild)
Oliver Pocher (48) hat sich zu den Baby-News bislang noch nicht öffentlich geäußert. Gemeinsam mit Amira Aly hat er zwei Söhne. (Archivbild)  © Tobias Hase/dpa

Auch wenn die Baby-News an sich also keine Überraschung mehr sind, geben die neuen Bilder den Fans erstmals einen sehr persönlichen und nahen Einblick.

Gegenüber der BILD verriet sie: "Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten."

In den Kommentaren sammeln sich bereits unzählige Glückwünsche. Viele freuen sich für die Moderatorin und wünschen ihr nur das "Allerbeste".

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Ihr Ex-Ehemann Oliver Pocher (48) hält sich bislang zu den Neuigkeiten bedeckt. Zwischen den beiden gilt das Verhältnis seit der Trennung weiterhin als angespannt.

Aus der Ehe bringt Amira zwei Söhne mit. Nun folgt Kind Nummer drei für die Österreicherin.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ amiraaly

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