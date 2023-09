Andrej Mangold klagt über mentale Probleme! Geht der Ex-Bachelor am Stress kaputt?

Köln - Ex-Bachelor Andrej Mangold (36) hat sich - schon wieder - mit emotionalen Worten an seine Fans gewandt. Der ehemalige Rosenkavalier klagt nach wie vor über sein enormes Pensum und über mentale Probleme.

Ex-Bachelor Andrej Mangold zeigt sich nicht nur gerne oberkörperfrei, sondern auch nachdenklich auf Instagram. © Montage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Gerade einmal ein paar Wochen ist es her, dass "Dregold" seine Fans erstmals über seinen Zustand aufgeklärt hatte.

Anfang September lässt sich sagen, dass sich an diesem Zustand nicht allzu viel geändert hat. Das machte der Ex-Freund von Jennifer Lange (29) nun wieder deutlich.

"Ich merke (...), dass ich mental wieder etwas müde bin, weil ich zu viel mache", gab Andrej offen zu. Die Gründe sind vielseitig.

Einen Großteil der geistigen Erschöpfung sieht der Ex-Basketball-Nationalspieler in seiner sportlichen Situation.

Neben dem klassischen Fitnesstraining und der wegen seines Kreuzbandrisses auferlegten Reha kämpft sich der einstige Star der RheinStars Köln aktuell offenbar wieder an die BBL heran. Steht Andrej mit 36 Jahren also vor einem Comeback in der BBL?