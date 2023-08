Andrej Mangold privat wie nie! Das plant der Influencer mit seiner Kohle

Andrej Mangold (36) will schon bald unter die Vermieter in Deutschland gehen. Auf Mallorca besitzt der Influencer bereits ein Eigenheim. © Montage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Des Öfteren haben seine fast 300.000 Fans in letzter Zeit die Chance, ihrem "Dregold" ganz Privates zu entlocken und ihn aus dem Nähkästchen plaudern zu lassen.

So auch am Dienstag! Ein User wollte vom Ex-Freund von Jennifer Lange (29) wissen, ob dieser in nächster Zeit plane, sich neben dem Haus auf Mallorca nun auch in Deutschland ein Eigenheim zuzulegen.

Die Antwort dürfte eingefleischte Fans des einstigen Rosenkavaliers wohl eher weniger überraschen.

"Auf jeden Fall", schrieb der 36-Jährige gleich zu Beginn der Antwort, um anschließend weitere interessante Details zu verraten.