Dramatisches Liebes-Aus bei Ex-"Bachelor" Andrej Mangold! "Bin zusammengebrochen"

Geht wieder alleine durchs Leben: Ex-"Bachelor"- Andrej Mangold (38). © Instagram/dregold (Screenshot)

"Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin", erzählt der frühere Basketball-Profi am Mittwoch gegenüber BILD.

Der ehemalige RTL-Rosenkavalier war zuletzt für Dreharbeiten der Reality-TV-Show "EXATLON Germany" in die Dominikanische Republik gereist und deshalb einige Monate nicht in Deutschland gewesen. Und genau in dieser Zeit sollen die Dinge vorgefallen sein.

Demnach soll die 34-Jährige ihren Ex-Freund mehrfach "belogen, betrogen und hintergangenen" haben. "Leider bin ich seit gestern getrennt und wieder Single", bestätigt Andrej das Beziehungsaus.

Was genau vorgefallen ist, gibt der 38-Jährige nicht preis. Aber es solle eindeutiges Material geben, das seine Freunde ihm gezeigt haben.

"Ich bin am Boden zerstört und meine Welt ist zusammengebrochen. Ich wünsche dieses Gefühl und diesen Schmerz niemanden", so der einstige deutsche Nationalspieler.