Herzschmerz bei Andrej Mangold: Deshalb lässt er Annika Jung alleine zurück

Andrej Mangold verlässt für die nächsten Wochen Freundin Annika Jung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Für eine seiner stärksten Herausforderungen hatte der ehemalige RTL-Rosenkavalier schon Ende des Vorjahres seine Zelte in Köln abgebrochen, um bei "Exatlon Germany" am anderen Ende der Welt um Ruhm und Ehre zu kämpfen.

Schon damals musste Freundin "Anni" dran glauben und ihren Andrej unweigerlich ziehen lassen. Jetzt trennen sich die beiden nochmal!

Das gab der Ex von Neu-Mama Jennifer Zander (30) nämlich am Donnerstagabend in einem emotionalen Instagram-Post bekannt.

"Den Menschen, den man liebt, auf unbestimmte Zeit nicht hören und sehen zu können, ist mental wirklich eine der schwierigsten Herausforderungen, die ich mir vorstellen kann", schreibt der Ex-Basketball-Nationalspieler.

Statt Liebe, Romantik und Zweisamkeit zieht es den 37-Jährigen für die kommende Zeit erneut wegen "Exatlon Germany" in die Dominikanische Republik.