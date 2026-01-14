Angelina Kirsch kommt nach Sylt-Hochzeit aus dem Schwärmen nicht mehr raus

Neumünster - Angelina Kirsch (42) schwebt derzeit auf Wolke sieben: Die Moderatorin (unter anderem "The Taste") hat kurz vor Weihnachten ihren langjährigen Partner Daniel (42) auf Sylt geheiratet .

Ein Herz und eine Seele: Moderatorin Angelina Kirsch (42) mit Neu-Ehemann Daniel (42). © imago/APress

"Ich bin einfach nur unbeschreiblich glücklich. Mein großer Traum war es immer, eine Winterhochzeit zu feiern, ich bin der allergrößte Weihnachtsfan. Dass es dann aber so schön wird, das hätte ich mir nie vorstellen können", schwärmte die Schleswig-Holsteinerin nun im Interview mit der "Gala".

Zum Altar sei sie von ihrer Mutter gebracht worden, erklärte die Moderatorin, deren Vater im Juni 2024 im Alter von 76 Jahren verstorben war. "Es ist die Geborgenheit der Familie, die ich zum Glücklichsein brauche", unterstrich Angelina.



Trotz des Todes ihres Vaters und einiger gesundheitlicher Probleme in den vergangenen Jahren - die 42-Jährige hatte unter anderem mit einer langwierigen Gesichtslähmung zu kämpfen - habe sie nie ihren Lebensmut und Optimismus verloren.

"Das Glas ist bei mir immer halb voll", betonte die Neumünsterin, die auch ihr dazu passendes Lebensmotto verriet: "When life gives you lemons, ask for salt and tequila!"