Angelina Kirsch kommt nach Sylt-Hochzeit aus dem Schwärmen nicht mehr raus
Neumünster - Angelina Kirsch (42) schwebt derzeit auf Wolke sieben: Die Moderatorin (unter anderem "The Taste") hat kurz vor Weihnachten ihren langjährigen Partner Daniel (42) auf Sylt geheiratet.
"Ich bin einfach nur unbeschreiblich glücklich. Mein großer Traum war es immer, eine Winterhochzeit zu feiern, ich bin der allergrößte Weihnachtsfan. Dass es dann aber so schön wird, das hätte ich mir nie vorstellen können", schwärmte die Schleswig-Holsteinerin nun im Interview mit der "Gala".
Zum Altar sei sie von ihrer Mutter gebracht worden, erklärte die Moderatorin, deren Vater im Juni 2024 im Alter von 76 Jahren verstorben war. "Es ist die Geborgenheit der Familie, die ich zum Glücklichsein brauche", unterstrich Angelina.
Trotz des Todes ihres Vaters und einiger gesundheitlicher Probleme in den vergangenen Jahren - die 42-Jährige hatte unter anderem mit einer langwierigen Gesichtslähmung zu kämpfen - habe sie nie ihren Lebensmut und Optimismus verloren.
"Das Glas ist bei mir immer halb voll", betonte die Neumünsterin, die auch ihr dazu passendes Lebensmotto verriet: "When life gives you lemons, ask for salt and tequila!"
Angelina Kirsch gibt via Instagram Einblicke in ihrer Winterhochzeit
Gesichtslähmung von Angelina Kirsch macht sich noch heute bemerkbar
Apropos Gesichtslähmung: Obwohl ihre "Fazialisparese", so der offizielle Name, bereits zweieinhalb Jahre her sei, merke die Moderatorin immer noch "kleine Überbleibsel der Lähmung" - sie habe diese jedoch als Teil von sich akzeptiert.
"Wenn der linke Mundwinkel nicht immer ganz mitmachen möchte, dann übernimmt eben der rechte den Job. Das fällt aber eigentlich nur mir auf", bekräftigte die Blondine.
Ihr Neu-Ehemann sei auch während der Akutphase der Erkrankung ihr "Fels in der Brandung" gewesen.
"Zu sehen, wie stark Daniel mich unterstützt und für mich da ist, hat unsere Liebe noch mehr wachsen lassen und mir Gewissheit gegeben, dass er der Richtige ist", verdeutlichte Angelina überglücklich.
