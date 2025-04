Anna-Maria Ferchichi im Vergleich: "Mein Körper hat Unglaubliches vollbracht"

Dubai/Berlin - Dass Schwangerschaften Spuren hinterlassen, hat Anna-Maria Ferchichi (43) am eigenen Leib erfahren. Wie sie nach acht Geburten wieder zu ihrer Traumfigur zurückfindet, hat sie in einem ungefilterten Vergleich präsentiert.

Ihr Bauch sei auch nach acht Babys flach gewesen, ihre Haut jedoch sehr weich, so die Influencerin weiter. "Mein Körper hat Unglaubliches vollbracht", so die 43-Jährige ihren Post.

"Ich möchte euch zeigen, wie viel man mit Sport und Ernährung erreichen kann", so die achtfache Mama auf Instagram .

Die 43-Jährige treibe viel Sport und achte auf ihre Ernährung. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Auch die nächsten Bikini- und bauchfreien Bilder des darauffolgenden Clips gewähren Einblicke, wie Anna-Maria aussah, nachdem sie weiteren Nachwuchs bekommen hat.

"Am Ende seht Ihr mich kurz vor der Geburt der Drillis. Dann beim Sport und am Ende als achtfache Mami", so die Schwester von Sarah Connor (44).

Als Erster erblickte Montry 2002 das Licht der Welt, gefolgt von Aaliyah und den Zwillingen Djibrail und Laila sowie Sohn Issa.

Ganz abgeschlossen war die Familienplanung nach den Drillings-Mädchen jedoch nicht. Denn im Sommer vergangenen Jahres verkündete das Promi-Paar weiteren Nachwuchs. Doch einen Monat später folgte die traurige Gewissheit, dass Anna-Marias neunte Schwangerschaft in einer Fehlgeburt endete.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind seit 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder. Zusammen ist die Familie im Sommer 2022 nach Dubai gezogen.