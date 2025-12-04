Anna-Maria Ferchichi über Trennung von Bushido: "Habe immer alles runtergeschluckt"
Berlin/Dubai - Diese Nachricht hat in der vergangenen Woche wie eine Bombe eingeschlagen: Das Vorzeige-Promi-Paar Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) hat sich nach 13 Jahren Ehe getrennt. Nach und nach werden weitere Details zu dem (vorläufigen) Liebes-Aus bekannt.
Die 44-Jährige war offenbar schon seit geraumer Zeit nicht mehr so richtig glücklich mit ihrer Beziehung zu dem Rapper. "Ich habe das immer alles runtergeschluckt", verrät sie in einem RTL-Interview.
So schlichen sich mit der Zeit ungesunde Automatismen ein. Sie habe dann irgendwann einfach nur noch funktioniert - für ihre Kinder, die Familie und die Arbeit, lässt die Achtfachmama durchblicken.
Bei der Abnahme der 4. Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie", die ab dem 6. Dezember bei RTL+ zu sehen sein wird, habe sie schließlich realisiert: "Das funktioniert alles so nicht mehr".
Das Bild, das die vermeintliche Vorzeige-Familie dort nach außen transportiere, entspreche schlichtweg nicht mehr der Realität. Auf Initiative von Anna-Maria folgte die zumindest räumliche Trennung der beiden: Während sie mit den Kindern im Haus blieb, suchte sich Anis eine Wohnung.
Anna-Maria Ferchichi ist sich sicher, dass Bushido und sie füreinander gemacht sind
Dennoch verbringen die beiden nach wie vor viel Zeit miteinander - etwa 70 Prozent des Tages, lässt die Schwester von Sarah Connor (45) wissen. Dabei spielen natürlich ihre gemeinsamen Kinder eine zentrale Rolle.
Dennoch bestehe aber auch trotz der Trennung weiterhin eine enorme Anziehungskraft zwischen ihr und dem Musiker. Es sei aber auch nicht so, dass sie sich "die Kleider vom Leib reißen und nicht mehr halten können", wenn sie sich sehen.
Manchmal schlafe ihr Mann auch bei ihr, lässt sie durchblicken und es gebe in ihrem Alltag nach wie vor kleine Gesten, mit denen sie sich ihre Zuneigung zeigen. Sie gehen weiterhin liebevoll miteinander um, "auch wenn wir wissen, dass es gerade sehr schwierig ist", so Ferchichi.
Manchmal könne diese Nähe nicht entstehen, "weil wir gerade intensiv über Dinge reden [...] und dann sind wir uns wieder ganz nah", gibt die Promi-Dame einen Einblick und ist sich sicher, dass die beiden trotzdem füreinander gemacht sind. Sie müssten jetzt an ihrer Ehe arbeiten und "das jetzt nur wieder auf eine gute Ebene bringen".
Es besteht also noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback. Das komplette Interview mit Anna-Maria Ferchichi könnt Ihr Euch am 7. Dezember ab 17.45 Uhr bei Exclusiv Weekend auf RTL und RTL+ anschauen.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa