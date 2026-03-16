Anna-Maria Ferchichi schießt gegen Dubai-Influencer: "Es ist so lächerlich"

Berlin - Dafür hat Anna-Maria Ferchichi (44) kein Verständnis! Seit rund zweieinhalb Wochen greifen USA und Israel den Iran an - mit Folgen für die ganze Welt. Während in Deutschland die Wut an den Zapfsäulen wächst, fliegen die Raketen und Drohnen auch auf das Influencerparadies Dubai.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) leben mittlerweile wieder in Deutschland. (Bildmontage) © Fabian Sommer/dpa, Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Doch von Panik scheinbar keine Spur mehr. Zeigten sich die Influencer zunächst noch teilweise geschockt, hat sich das Bild wohl längst gewandelt. Stattdessen wird immer wieder betont, wie sicher Dubai sei - mit dem gleichen Video. Auch von Influencern, die selbst vor den Raketen geflüchtet sind.

"Ich kann die Verharmlosung nicht verstehen", kritisiert Bushidos Ehefrau in der aktuellen Podcastfolge von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". "Guck doch einfach mal die Fakten an. Über dir werden Raketen abgeschossen. Da bist du nicht sicher. Da ist es egal wo. Wenn es in Deutschland passiert, bist du auch nicht sicher."

Flüchten oder Bleiben? Für die Achtfach-Mama und die XXL-Familie stellte sich diese Frage zum Glück nicht. Dem Bling-Bling-Emirat haben sie schon vor Kriegsbeginn den Rücken gekehrt. Seit Anfang des Jahres lebt die XXL-Familie in der Nähe von München.

Kein Verständnis hat sie allerdings für diejenigen, die selbst nicht mehr in Dubai sind, dennoch betonen, wie sicher es sei, und permanent gegen Deutschland schießen. "Es ist so lächerlich, dass diejenigen, die gesagt haben, wir fühlen uns so sicher, die Ersten sind, die ausreisen. Dann sind sie ausgereist und sagen, in Deutschland ist das schlecht und das schlecht. Es muss doch gar nicht mit dem Finger auf irgendwas gezeigt werden."