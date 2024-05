Total-Eskalation bei Anna-Maria Ferchichi: "Mein Mann musste meinen Zopf halten"

Dabei sah Anna-Maria erstaunlich frisch aus - folgt man ihren Ausführungen, hatte es die vergangene Nacht in Dubai nämlich in sich!

Am nächsten Tag war der Influencerin schon nichts mehr anzusehen. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Aber: "Es war ein total witziger Abend. Es war schön und wir haben hier tolle Freunde gefunden", betonte die Schwester von Sarah Connor (43).

Gut, dass Anna-Maria zumindest auf die tatkräftige Unterstützung von ihrem Liebsten Bushido bauen konnte. "Mein Mann war dabei und er trinkt ja gar nichts", so die Auswanderin.

Da war es zu verschmerzen, wenn die Gattin auch mal für zwei trank!

So schnell wiederholen wollte Anna-Maria Ferchichi das Ganze aber nicht: "Es war würdelos und tatsächlich das erste Mal seit 13 Jahren, dass unser Weg nach Hause so war. Ist mir das letzte Mal 2009 in New York passiert."

Mit einem lachenden Smiley zeigte die achtfache Mutter, dass sie die ganze Episode offensichtlich mit Humor nahm.