Anna-Maria Ferchichi vergisst ihren Geburtstag: "Erschrecke mich immer voll"

Anna-Maria Ferchichi feierte ihren 43. Geburtstag gemeinsam mit Freunden und Bekannten. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Die eigene Großfamilien-Rasselbande zusammenhalten, Produkte werbewirksam in die Kamera halten, mit Gatte Bushido (46) im Podcast über das eigene Sexleben plaudern - die To-do-Liste von Anna Maria Ferchichi ist lang. Da fallen Kleinigkeiten auch mal unter den Tisch - wie der eigene Geburtstag.

"Und dann fragen mich Leute: 'Oh krass, morgen hast Du Geburtstag.' Aber ich muss ehrlich sagen, das geht bei mir immer unter", erklärte die Promi-Dame in ihrer Instagram-Story. "Ich erschrecke mich dann immer voll", so Anna-Maria.

Zumal ihre Drillinge kurz vor ihr Geburtstag haben (11. November), habe sie das Gefühl, ihr eigenes Jubiläum spiele "so gar keine Rolle mehr".

Nicht für ihre Familie, stellte Anna-Maria klar, doch sie sei in Gedanken eben meist woanders. Als Achtfach-Mama, Influencerin, Podcasterin, Reality-Star und neuerdings auch Luxus-Immobilienmaklerin muss man eben Prioritäten setzen!

Trotzdem brachte das besondere Datum Anna-Maria Ferchichi ins Nachdenken: "Und dann überleg ich mir am Abend vorher, was alles so los war in den letzten Jahren. Das geht nicht spurlos an einem vorbei."