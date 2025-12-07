Anna-Marias Sohn war kein Fan von Bushido: "Was willst du mit dem Typen?"

Berlin - Montry, der älteste Sohn von Anna-Maria Ferchichi (44) , spricht erstmals über seine Familie und das anfangs schwierige Verhältnis zu Bushido (47) .

Seit 2011 gehört Bushido (47) für Anna-Maria Ferchichis (44) Sohn Montry (23) zur Familie. © Instagram: anna_maria_ferchichi

In der neuen Staffel der RTLPlus-Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" wagt Anna-Marias Sohn den Schritt in die Öffentlichkeit.

Montry stammt aus ihrer ersten Ehe mit einem Tänzer und wohnte nach der Trennung bei seiner Mutter. 2011 lernte sie dann den Rapper bei der Echo-Verleihung kennen und lieben. Doch der damals neunjährige Montry sei davon nicht so begeistert gewesen sein.

Vor allem die Streitigkeiten zwischen seiner Mutter und Bushido hätten ihn damals stark belastet. "Damals haben sie sich täglich gestritten", erinnert er sich zurück.

Er sei oft von der Schule nach Hause gekommen und habe gehört, dass sie sich anschreien.

Auch Bushidos Verbindung zum Abou-Chaker-Clan habe er deutlich wahrgenommen. "Es gab Momente, da habe ich meine Mutter gefragt, was willst du überhaupt mit dem Typen?", berichtet der 23-Jährige.