Doch kein Liebes-Aus bei Bushido und Anna-Maria Ferchichi? "Sorry, dass wir euch alle so schockieren"

Berlin - Wie denn jetzt? Getrennt oder doch nicht? Am Freitag sorgte die Nachricht vom Liebes-Aus bei Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) für einen Beben. Nur einen Tag später rudert das Traumpaar wieder zurück. Alles nur halb so wild?

Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) sind seit 13 Jahren verheiratet. © Fabian Sommer/dpa

Der Rapper und die Achtfachmama leben aktuell nicht zusammen, sind nach eigenen Angaben aber nach wie vor ein Paar. "Wir machen das, weil wir uns lieben, und nicht, weil wir uns nicht mehr lieben", sagte die 44-Jährige der "Bild".

"Sorry, dass wir euch alle so schockieren. Ich glaube, es ist anders aufgefasst worden, als ich meinte", sagte Anna-Maria Ferchichi der Zeitung.

Die 44-Jährige hatte am Freitag auf Instagram mitgeteilt, dass die Ehe in eine schwierige Phase geraten sei und das Paar nicht mehr zusammenlebe.

"Wir wissen nicht, wann wir wieder gemeinsam leben werden, aber jetzt, so fühlt sich das für uns richtig an. Es ist wieder Druck rausgenommen und wir sind aber trotzdem eine Familie und wir sind auch ein Paar", sagte sie im "Bild"-Interview