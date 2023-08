"Bachelor"-Traumpaar stellt Hündin "Sola" vor die Wahl - die löst es diplomatisch

Hamburg/Frankfurt - Da kommt keine Langeweile auf: Bereits seit Februar sind Anna Rossow (34) und Ex-" Bachelor " Dominik Stuckmann (31) stolze Hunde-Eltern.

So auch am gestrigen Mittwoch: Da wollten Anna und Dominik offensichtlich wissen, wen von beiden "Sola" mehr liebt - und stellten die Kleine kurzerhand vor die Wahl.

Inzwischen hätten Dominik und sie auch Kontakt mit einer Expertin, um das, was "Sola" erleben musste, aufarbeiten zu können, erklärte die 34-Jährige. Trotz allem sei die Kleine aber "menschenbezogen, lieb und zutraulich".

So berichtete Anna bereits vor einiger Zeit, dass die Vierbeinerin aus Rumänien komme und einst mit einem dreifachen Beinbruch gefunden worden sei - wahrscheinlich sei sie von einem Auto angefahren und einfach zurückgelassen worden.

Damals zog Kokoni-Weibchen "Sola" bei den beiden ein, bereichert seitdem den Alltag der Wahl-Frankfurter - nachdem sie zuvor schon so einiges erlebt hatte.

In einem kurzen Video, das die Blondine in ihrer Story veröffentlichte, befinden sich die drei auf einer kleinen Wiese. Dominik steht links, "Sola" sitzt in der Mitte und Anna steht rechts.

In der nächsten Sekunde laufen der 31-Jährige und seine Angebetete jedoch plötzlich in entgegengesetzte Richtungen davon - um zu schauen, für wen sich die Kleine entscheidet. Und was macht "Sola"?

Die junge Hündin läuft beim ersten Mal sofort ihrer "Mama" hinterher, aber beim zweiten Versuch entscheidet sie sich für Dominik. Annas zufriedenes Urteil: "Ich finde, sie hat das sehr diplomatisch gelöst."